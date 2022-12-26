Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 декабря

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 401 874 заболевших.

Фото: Kazpravda.kz

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 163 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 401 874 заболевших.

На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 663 человека (2 521+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 350 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 313 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.