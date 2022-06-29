Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 29 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 110 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 29,
- в Алматы – 56,
- в Шымкенте – 7,
- в Акмолинской области – 2,
- в Алматинской области – 1,
- в Атырауской области – 2,
- в Жамбылской области – 4,
- в Карагандинской области – 6,
- в Павлодарской области – 1,
- в Северо-Казахстанской области – 2.
Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 306 471 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 48 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 328.
На 29 июня лечение от КВИ продолжает получать 528 человек (480+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находятся 93 пациента, на амбулаторном уровне – 435 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.