Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 29 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 110 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 29,

- в Алматы – 56,

- в Шымкенте – 7,

- в Акмолинской области – 2,

- в Алматинской области – 1,

- в Атырауской области – 2,

- в Жамбылской области – 4,

- в Карагандинской области – 6,

- в Павлодарской области – 1,

- в Северо-Казахстанской области – 2.

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 306 471 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 48 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 328.

На 29 июня лечение от КВИ продолжает получать 528 человек (480+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находятся 93 пациента, на амбулаторном уровне – 435 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.