Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 декабря

Здравоохранение , COVID
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Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 402 754 заболевших.

Фото: Kazpravda.kz

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 30 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 211 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 402 754 заболевших.

На 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 754 человека (2 578+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 247 пациентов, на амбулаторном лечении – 2 507 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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