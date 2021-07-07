Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 7 июля, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19 .
За прошедшие сутки зарегистрировано 2 711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султан – 799,
в городе Алматы – 299,
в городе Шымкенте – 127,
в Акмолинской области – 126,
в Актюбинской области – 63,
в Алматинской области – 49,
в Атырауской области – 157,
в ВКО – 70,
в Жамбылской области – 35,
в ЗКО – 189, в Карагандинской области – 395,
в Костанайской области – 53,
в Кызылординской области – 43,
в Мангистауской области – 104,
в Павлодарской области – 118,
в СКО – 42,
в Туркестанской области – 42.
Всего в стране подтвержден 442 291 случай.