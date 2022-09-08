Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 8 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 321 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султан – 59,
- в Алматы – 31,
- в Шымкент – 1,
- в Акмолинской области – 39,
- в Актюбинской области – 6,
- в Жетысуской области - 3,
- в Атырауской области – 7,
- в Восточно-Казахстанской области – 8,
- в Абайской области - 4,
- в Жамбылской области – 4,
- в Западно-Казахстанской области – 37,
- в Карагандинской области – 40,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области – 30,
- в Кызылординской области – 1,
- в Мангистауской области – 9,
- в Павлодарской области – 16,
- в Северо-Казахстанской области – 22,
- в Туркестанской области – 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 390 908 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 361 064.
На 8 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 419 человек (16 159+ и 260 КВИ-), из них в стационарах находятся 358 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 061 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.