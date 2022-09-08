Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 8 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 321 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султан – 59,

- в Алматы – 31,

- в Шымкент – 1,

- в Акмолинской области – 39,

- в Актюбинской области – 6,

- в Жетысуской области - 3,

- в Атырауской области – 7,

- в Восточно-Казахстанской области – 8,

- в Абайской области - 4,

- в Жамбылской области – 4,

- в Западно-Казахстанской области – 37,

- в Карагандинской области – 40,

- в Улытауской области - 3,

- в Костанайской области – 30,

- в Кызылординской области – 1,

- в Мангистауской области – 9,

- в Павлодарской области – 16,

- в Северо-Казахстанской области – 22,

- в Туркестанской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 390 908 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 361 064.

На 8 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 419 человек (16 159+ и 260 КВИ-), из них в стационарах находятся 358 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 061 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.