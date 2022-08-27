Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Ситуация с сахаром в Казахстане стабилизировалась – Премьер

Премьер-министр РК Алихан Смаилов дал на заседании Правительства ряд поручений по развитию сахарной отрасли на ближайшие годы, собщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера РК.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абулхаир Тамабек сообщил, что по поручению Главы государства разработан Комплексный план развития сахарной отрасли до 2026 года, который предусматривает увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы, ввод новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих технологий полива, развитие семеноводства, техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, а также строительство нового инновационного завода.

Реализация плана позволит к 2026 году снизить долю импорта сахара с 58 до 17%.

С докладами по данной теме также выступили акимы Жетысуской области Бейбит Исабаев и Павлодарской области — Абылкаир Скаков.

Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов подчеркнул, что обеспечение продовольственной безопасности и насыщение рынка отечественными продуктами является стратегической задачей Правительства.

«Текущая ситуация выявила ряд проблем по некоторым товарным позициям, в первую очередь по сахару. Мы видим жалобы граждан на нехватку сахара и его высокую цену. Главой государства также высказана справедливая критика относительно обеспечения рынка сахаром. В этой связи разработан соответствующий комплексный план по развитию данной отрасли», — сказал Премьер-министр.

Алихан Смаилов отметил, что в первую очередь необходимо обеспечить казахстанские сахарные заводы отечественным сырьем. Для этого планируется увеличить посевные площади более чем в 3 раза – с 11,5 тыс. до 38 тыс. га.

«Это позволит в ближайшие 5 лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн ежегодно», — подчеркнул глава Правительства.

Кроме того, по словам Премьера, требуется провести значительную модернизацию имеющихся заводов и расширить их производственную мощность.

«В целом ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась. Сахар есть в наличии, запасы пополняются. При этом важно пресекать манипуляции со стоимостью сахара, выявлять неконкурентные действия и непродуктивных посредников для недопущения ажиотажа», — отметил Алихан Смаилов.

В завершение Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством торговли и интеграции, акиматами регионов реализовать комплексный план по развитию сахарной отрасли в полном объеме.

Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством торговли и холдингом «Байтерек» поручено проработать вопрос льготного кредитования сахарных заводов для их модернизации и пополнения оборотных средств на приобретение сырья.

Кроме того, Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом Павлодарской области и холдингом «Байтерек» необходимо принять меры по расширению объемов производства сахарной свеклы в регионе, а также проработать вопрос строительства в области нового сахарного завода.

Министерству торговли также поручено проработать вопрос установления минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга.

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