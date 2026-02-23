Цены на продукты выросли в Мангыстауской и Туркестанской областях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрена ценовая ситуация на социально значимые продовольственные товары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В рамках исполнения поручения Главы государства по стабилизации инфляции на еженедельных совещаниях решено точечно рассматривать ситуацию в регионах с наибольшим ростом цен. С начала года к таким регионам относятся Мангыстауская область (рост 2% по СЗПТ) и Туркестанская область (1,4%).

В Мангыстауской области наибольший рост цен зафиксирован на помидоры, говядину на кости, кефир, сливочное масло, картофель и ряд других продуктов.

Отмечено, что в области действуют крупные предприятия по производству кисломолочной продукции, переработке мяса, производству муки и хлеба, однако отсутствуют собственные производители овощей. Основные факторы роста цен – сложная логистика, недостаточный объем собственного производства продуктов питания и высокая зависимость от импортных поставок. Также недостаточно активными темпами ведется разбронирование запасов овощей.

Вице-премьер поручил провести детальный анализ причин роста цен у ключевых производителей региона и совместно с Комитетом торговли и КТЖ выработать меры по стабилизации.

В Туркестанской области средний индекс роста цен ниже, чем в Мангыстауской. В регионе работают крупные производители куриных яиц, молочной продукции, овощей и мяса.

В ходе совещания отмечена потребность производителей курятины и яиц в удешевленной муке для кормов, что позволит снизить себестоимость продукции и стабилизировать цены.

Вице-премьер поручил Продкорпорации обеспечить регион зерном по сниженной цене в необходимом объеме.

«Еженедельно мы будем точечно рассматривать регионы, где фиксируется рост цен. Комитет торговли должен в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию – от каналов поставок до реализации каждого вида социального продукта – чтобы определить этап возникновения удорожания и необходимые меры на центральном уровне. Регионы обязаны оперативно выявлять причины роста цен и принимать решения», — отметил Серик Жумангарин.

Также по итогам совещания вице-премьер поручил всем регионам до конца марта реализовать все запасы овощей из стабфондов, а Министерству торговли и интеграции – обеспечить поставки ранних овощей уже со второй половины марта.