Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе: возбуждено уголовное дело

По факту ошибочно введенной прививки первоклассникам из Актобе возбудили уголовное дело. Оно находится на личном контроле у прокурора области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"Городским отделом полиции №4 района "Алматы" города Актобе начато досудебное расследование по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Данное уголовное дело взято под личный контроль прокурора области Дауешова", - проинформировал заместитель прокурора района "Алматы" г. Актобе Канат Казмухамбетов.

Напомним, 13 сентября текущего года в общеобразовательной средней школе №74 Актобе ревакцинировали вакциной БЦЖ без проведения пробы Манту учащихся первого класса, подлежащих туберкулинодиагностике.

«Для проведения профилактических прививок по школе были назначены ответственные исполнители – это врач и медицинская сестра от частной клиники (ТОО «Медикус центр») Актобе. Данные медицинские работники на сегодня отстранены от работы.

Создана специальная комиссия, которая выясняет подробности происшествия.

Министерство здравоохранения Казахстана назначило служебное расследование.