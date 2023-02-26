Скандал в деревне семейного типа "Шанырак" в Атырау

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Скандал разгорелся в детской деревне семейного типа "Шанырак". Воспитанник заявил о том, что директор интерната их периодически избивает, передает Кazpravda.kz со ссылкой на АкЖайык.

О ЧП поведала глава общественного фонда "НеМолчиkz" по поддержке пострадавших от насилия. О факте избиения детей стало известно благодаря звонку на телефон доверия.

Позвонил мальчик и сообщил о том, что его с 9 до 16 лет якобы избивал директор деревни. Сообщается, что и другие дети подвергались побоям.

Департамент полиции Атырауской области начал досудебное расследование по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Сама директор деревни "Шанырак" Гульсара Ботатаева подтвердила факт рукоприкладства. Однако этот метод применяла воспитатель, которая была уволена. Это послужило поводом для мести и клеветы, считает она.

"Я не могла избивать детей. Моя функциональная обязанность как директора – организовать условия для воспитания детей, напрямую я с ними не работаю. Но если воспитанник не слушается, хулиганит, то его приводят ко мне воспитательницы, и я их, бывает, ругаю, предупреждаю, учу. Без строгости у нас здесь в деревне нельзя. Но руку ни на кого никогда не поднимала.

Эта воспитательница настраивала против меня детей, чтобы меня уволили с должности. Она мстила мне за то, что я ее уволила. 1 февраля я уволила ее по причине того, что она не прошла испытательный срок. Она не согласилась и подала на меня заявление в трудовую инспекцию, но всё оказалось по закону. И после этого она распространила в соцсетях эту ложь про мое рукоприкладство к детям, а самим детям, по моей информации, обещала по 60 тысяч тенге за клевету обо мне", – утверждает Ботатаева.

По словам директора Шанырака, сейчас в деревне ведут проверку комиссии от прокуратуры и департамента по контролю качества образования. Заведено уголовное дело.