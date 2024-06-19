Суд огласил приговор экс-районному акиму за избиение жены в Атырауской области

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В городском суде №2 выяснилось, что 31 мая прошлого года в квартире между супругами возникла ссора. В ходе конфликта муж повел ее в комнату, закрыв за собой дверь.

Убедившись, что ему никто не помешает, в целях умышленного причинения вреда здоровью, повалил женщину на пол и несколько раз пинал ногами в область левого бедра, в результате чего здоровью потерпевшей был нанесен вред средней тяжести, в виде перелома пятого позвонка, без смещения.

Вина подсудимого потвердилась показаниями потерпевшей Акмарал Умбеткалиевой, заключением экспертизы и другими доказательствами.

«По приговору суда Ибрагимову было назначено два года ограничения свободы. Гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 20 млн тенге удовлетворено частично. С Ибрагимова в качестве компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей 2 млн тенге», – проинформировали в Верховном суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отмечается, что санкция пункта 3 части 2 статьи 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», действовавшая на момент совершения преступления, предусматривала наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в этом году женщина опубликовала видеообращение в соцсетях, где рассказала об 11 годах супружества, на протяжении которых муж избивал ее при детях. После скандального заявления, в акимате области сообщили, что проведут служебную проверку, и чуть позже дали информацию, что Ринат Ибрагимов ушел с должности акима Макатского района по собственному желанию.