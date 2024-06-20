Скандал вокруг «Болашака»: Уехавшая в Англию стипендиатка обязалась выплатить долги

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Напомним, что история началась с того, что Валерия Гавриленко несколько лет назад проучилась в Англии по «Болашаку» и должна была отработать в родной стране не менее 5 лет. Однако вернувшись в Казахстан и проработав здесь год, она выводит из-под залога (с участием бывших руководителей центра) свои квартиры и уезжает в Великобританию.

Между тем центр международных программ «Болашак» обратился в суд с иском к гарантам стипендиата – ее экс-коллегам Макпал и Наталье, поскольку задолженность Гавриленко была не погашена и составляла около 29 млн тенге.

В свою очередь женщины потребовали вернуть две квартиры, которые были незаконно сняты с залога; привлечь к уголовной ответственности должностные лица, которые злоупотребили своим положением и совершили коррупционные действия; вернуть в страну Валерию Гавриленко. В своих соцсетях они обратились к главе государства для защиты своих прав.

В горсуде сообщили, что стороны по делу примирились.

«На первом заседании в апелляционной инстанции коллегией было разъяснено право сторон окончить дело миром (медиацией) (...) Стороны пришли к соглашению, по условиям которого стипендиат Гавриленко обязалась добровольно погасить задолженность перед Центром международных программ «Болашак», - говорится в сообщении.

Постановлением коллегии дело окончено утверждением медиативного соглашения.