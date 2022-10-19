Сказка со счастливым концом

Коллектив областного русского драматического театра вновь порадовал своих поклонников премьерой.

На сей раз любители искусства Мельпомены смогли увидеть известную сказку «Спящая красавица». Надо сказать, что история о принцессе Авроре приведет в восторг не только детей, но и взрослых. Наблюдая за происходящим на сцене, вспоминались содержание, строки и образы классического произведения: страшное проклятие, наложенное при рож­дении принцессы, роковая случайность, погрузившая ее в длительный сон, принц, поцеловавший спящую красавицу… Но все же были некоторые отличия.

– В основу постановки легла одноименная пьеса Владимира Илюхова, которая повествует всем знакомую историю Шарля Перро несколько иначе, – отметила режиссер спектакля Ольга Избасарова. – С автором я давно знакома, и у меня это уже третья работа по его произ­ведениям. Сказку «Спящая красавица» в версии драматурга прочитала еще год назад, с тех самых пор вынашивала идею ее постановки на сцене нашего театра. И вот, наконец, совместными усилия­ми нам это удалось сделать. Уверена, что зрителям всегда приятно видеть старые добрые сказки – «Спящая красавица», «Аленький цветочек», «Золушка»… Что касается содержания, то я решила оставить больше оригинального, от себя добавила музыкальную часть и костюмы.

По сюжету спектакля, когда на свет появилась принцесса Аврора (Аяжан Несипбаева), злая фея (Надежда Новикова), несмотря на протесты двух других фей (Жансая Оразымбетова и Марина Просалович), наложила на нее заклятье: впервые влюбившись, она уколет пальчик о розу и заснет на сто лет. Ее родители (Адилет Кулмурзаев и Елена Козаченко) позаботились о том, чтобы во всем королевстве не было ни одного куста розы.

Шло время, девочка росла бойким сорванцом и походила скорее на мальчишку-пажа Аврелия, нежели на принцессу Аврору. Именно таким мужским именем она представилась при первой встрече с принцем Артуром (Виктор Майнашев), при­ехавшим из другого королевства. Всю дорогу по пятам за ним следовали две принцессы – Матильда (Нурсулу Токтамурат) и Брунгильда (Анна Коломейцева), набивавшиеся в невесты.

В ходе более близкого общения и последовавшего за ним поединка Артур выяснил, что Аврелий – вовсе не тот, за кого себя выдает. Принц влюбляется в Аврору, но тут и сработало заклятье – принцесса уснула на сотню лет. Этому лишь обрадовались Брунгильда и Матильда, не дававшие принцу прохода. Но тот был непоколебим: выдержал испытание временем и доказал, что истинные чувства способны разрушить любые чары и растопить даже самое ледяное сердце.

– Очень рада, что мне впервые представилась возможность сыграть принцессу, – рассказывает Аяжан Несипбаева. – Раньше доставались роли, где нужно играть взбалмошных, непослушных или отрицательных персонажей. Здесь же важно было передать женственность и нежность главной героини. Самое сложное в этой роли – быстро перестраиваться и играть то мальчика, то девочку.

Виктору Майнашеву, сыгравшему Артура, не в первый раз пришлось выступать в качестве Его Высочества. Но, как говорится, принц принцу рознь.

– Каждый раз хочется показать разный характер, чтобы персонажи не были похожими друг на друга. Это дается нелегко, – с улыбкой признается актер. – Вместе с Аяжан мы работали впервые. Больше всего мне запомнился наш поединок на шпагах! Не каждый же день занимаешься фехтованием. На мой взгляд, все получилось хорошо.