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Сказка со счастливым концом

Михаил Тё, Жамбылская область

Коллектив областного русского драматического театра вновь порадовал своих поклонников премьерой.

На сей раз любители искусства Мельпомены смогли увидеть известную сказку «Спящая красавица». Надо сказать, что история о принцессе Авроре приведет в восторг не только детей, но и взрослых. Наблюдая за происходящим на сцене, вспоминались содержание, строки и образы классического произведения: страшное проклятие, наложенное при рож­дении принцессы, роковая случайность, погрузившая ее в длительный сон, принц, поцеловавший спящую красавицу… Но все же были некоторые отличия.

– В основу постановки легла одноименная пьеса Владимира Илюхова, которая повествует всем знакомую историю Шарля Перро несколько иначе, – отметила режиссер спектакля Ольга Избасарова. – С автором я давно знакома, и у меня это уже третья работа по его произ­ведениям. Сказку «Спящая красавица» в версии драматурга прочитала еще год назад, с тех самых пор вынашивала идею ее постановки на сцене нашего театра. И вот, наконец, совместными усилия­ми нам это удалось сделать. Уверена, что зрителям всегда приятно видеть старые добрые сказки – «Спящая красавица», «Аленький цветочек», «Золушка»… Что касается содержания, то я решила оставить больше оригинального, от себя добавила музыкальную часть и костюмы.

По сюжету спектакля, когда на свет появилась принцесса Аврора (Аяжан Несипбаева), злая фея (Надежда Новикова), несмотря на протесты двух других фей (Жансая Оразымбетова и Марина Просалович), наложила на нее заклятье: впервые влюбившись, она уколет пальчик о розу и заснет на сто лет. Ее родители (Адилет Кулмурзаев и Елена Козаченко) позаботились о том, чтобы во всем королевстве не было ни одного куста розы.

Шло время, девочка росла бойким сорванцом и походила скорее на мальчишку-пажа Аврелия, нежели на принцессу Аврору. Именно таким мужским именем она представилась при первой встрече с принцем Артуром (Виктор Майнашев), при­ехавшим из другого королевства. Всю дорогу по пятам за ним следовали две принцессы – Матильда (Нурсулу Токтамурат) и Брунгильда (Анна Коломейцева), набивавшиеся в невесты.

В ходе более близкого общения и последовавшего за ним поединка Артур выяснил, что Аврелий – вовсе не тот, за кого себя выдает. Принц влюбляется в Аврору, но тут и сработало заклятье – принцесса уснула на сотню лет. Этому лишь обрадовались Брунгильда и Матильда, не дававшие принцу прохода. Но тот был непоколебим: выдержал испытание временем и доказал, что истинные чувства способны разрушить любые чары и растопить даже самое ледяное сердце.

– Очень рада, что мне впервые представилась возможность сыграть принцессу, – рассказывает Аяжан Несипбаева. – Раньше доставались роли, где нужно играть взбалмошных, непослушных или отрицательных персонажей. Здесь же важно было передать женственность и нежность главной героини. Самое сложное в этой роли – быстро перестраиваться и играть то мальчика, то девочку.

Виктору Майнашеву, сыгравшему Артура, не в первый раз пришлось выступать в качестве Его Высочества. Но, как говорится, принц принцу рознь.

– Каждый раз хочется показать разный характер, чтобы персонажи не были похожими друг на друга. Это дается нелегко, – с улыбкой признается актер. – Вместе с Аяжан мы работали впервые. Больше всего мне запомнился наш поединок на шпагах! Не каждый же день занимаешься фехтованием. На мой взгляд, все получилось хорошо.

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