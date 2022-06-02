Культура
Сказки народов Казахстана теперь можно посмотреть в YouTube
Дастан Куттыбаев

Каждый день – новая сказка

В прошлом году по инициативе Министерства информации и общественного развития реализован проект «Сказки народов Казахстана», объединивший более 100 сказок 25 этносов, которые проживают в стране. Изданы два тома – для детей от 4 до 7 лет и от 8 до 11.

– Однако тираж книжного варианта был всего четыре тысячи экземпляров. При желании книгу можно купить в магазинах, но мы понимаем, что охватить всех детей невозможно. Поэтому родилась идея сделать сказки в видеоформате для YouTube, чтобы, с одной стороны, увеличить казахоязычный контент, а с другой – чтобы приобщать детей с раннего возраста к ценностям, которые близки нашему народу. Никаких капиталовложений в этот электронный продукт не было. Он сделан силами неравнодушных людей, – отметил на презентации директор РГУ «Қоғамдық келісім» Галымжан Кусмангали.

Проект знакомит с фольклором разных народов, увлекательные сказки рассказывают о быте, нравах, обычаях, традициях, их герои смелые, умные, находчивые, добрые, щедрые. В текстах много диалогов и юмора.

– Меня как родителя беспокоит, что у нас нет большого, хорошего, качественного контента для детей именно на государственном языке. Мои дети смотрят на YouTube-каналах все что угодно, только не казахоязычный контент. Теперь каждый день мы будем выставлять видео. Финансирование не заложено, поэтому будем рады энтузиастам, которые поделятся хорошими идеями, – добавил спикер.

Видеоверсия народных сказок будет ежедневно выкладываться на YouTube-странице Qogam Life.

Также состоялась презентация проекта Khancast, к созданию которого привлекли ведущих экспертов-историков.

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