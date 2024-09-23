Скляр встретился с представителями China Datang Corporation

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр встретился с представителями китайской компании China Datang Corporation Ltd., одним из крупнейших производителей электроэнергии в КНР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В ходе беседы Роман Скляр рассказал о проводимой правительством Казахстана работе по развитию энергетической отрасли, в том числе по привлечению инвестиций. Отдельный акцент был сделан на необходимости ввода новых мощностей в электро- и теплоэнергетике.

Также были обсуждены вопросы реализации китайской компанией проекта строительства комбинированной электрической станции. Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере углехимии.

По итогам совещания государственным органам и организациям дан ряд поручений по проработке инициатив с китайской корпорацией.

Компания осуществляет свою деятельность в более чем 10 странах мира, включая Мьянму, Камбоджу, Лаос, Индонезию, Узбекистан и Сингапур. Общая установленная мощность генерирующих объектов компании составила более 190 ГВт, из которых около 50% от возобновляемых источников энергии.

China Datang Corporation Ltd. 14 лет подряд входит в список Fortune Global 500.