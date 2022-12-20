Сколько денег нужно для капремонта ТЭЦ Казахстана

Энергетика
Диасов Ораз
корреспондент

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на заседании Правительства рассказал, сколько теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) нуждаются в капитальном ремонте, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Болат Акчулаков сообщил, что на сегодня в стране функционируют всего 37 теплоэлектроцентралей, из них в красную зону вошли 19, в желтую – 11 и в зеленую – 7.

По его словам, средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%, при этом износ ТЭЦ городов Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды, Кентау превышает 80%. Средний возраст ТЭЦ Казахстана – 61 год, из них около 76% отработали более 50 лет.

Количество аварийных отключений на электростанциях по итогам 2021 года выросло на 5% по сравнению с 2020 годом.

Для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определен объем проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин.

«По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга, для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге, срок реализации – 2023 год. Денежные же средства, предусмотренные для ремонтов энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию, составляют 93 млрд тенге», – отметил министр энергетики.

На текущий момент, по словам Акчулакова, доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов. Таким образом, сумма недофинансирования составляет 88 млрд тенге.

В этой связи предлагается работы по 12 ТЭЦ, находящихся в коммунальной и квазигосударственной собственности, профинансировать из государственного бюджета, а по 22 частным ТЭЦ – за счет собственника.

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