Сколько Казахстан планирует получить за счет НДС, администрирования и сокращения льгот

Налоги,Правительство
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На заседании Мажилиса в первом чтении рассматривается проект нового Налогового кодекса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-премьер – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин озвучил прогноз по поступлениям в бюджет в рамках нового налогового подхода, сообщает Kazpravda.kz

Как он сообщил, при текущем числе плательщиков - 144 тысячи - в 2025 году ожидается поступление 2,8 трлн тенге от НДС. 

«При 144 тыс. мы планируем получить 2,8 трлн тенге НДС в бюджет. По налоговому администрированию ежегодно дополнительно получаем 1 трлн тенге. Допустим, в прошлом году, 2024-ом, налоговое администрирование дало чуть больше 1 трлн дополнительного бюджета. С учетом того, что у нас стоит задача сократить теневую экономику – 17,5 (трлн – прим.) на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 – до 15 трлн тенге. Я думаю, что также будет – плюс 1 трлн от налогового администрирования. Таким образом, 2,8 – НДС, 1 трлн – налоговое администрирование, 1,3 трлн – снижение налоговых льгот», - отметил Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось, какие сферы предлагается освободить от уплаты НДС. Правительство также предлагает определить порог по НДС в размере 40 миллионов тенге, отменить налоговые льготы для застройщиков.

#налоги #Правительство

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