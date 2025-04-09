Правительство предлагает отменить налоговые льготы для застройщиков

Налоги,Правительство
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Ими часто пользовались для уклонения от налогов

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На заседании мажилиса парламента РК в первом чтении рассматривается проект нового Налогового кодекса. Вице-премьер – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин заявил, что в проекте нового Налогового кодекса предусмотрена отмена льгот для застройщиков, поскольку они не принесли ожидаемого эффекта и часто использовались для уклонения от налогов.

«На самом деле, в проекте кодекса, который еще в сентябре поступил сюда, эта норма находится (исключение льготы по жилью для застройщиков – прим.). Мы считаем тоже, что она правильная. Ничего эти льготы не дали. Цена растет, как вы сказали. Но на самом деле и работы, связанные с обслуживанием этих комплексов, они часто были объектом ухода от налогов, вы знаете. Сейчас вот у нас первое уведомление, которое налоговый комитет выставил, оно было выставлено именно застройщикам, крупным компаниям, которые доплатили те налоги, которые они не доплатили. И, соответственно, контроль будет установлен», - сказал он.

При этом Серик Жумангарин добавил, что будет установлен жёсткий контроль за ценообразованием через специальное агентство. Компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны будут следовать установленным правилам.

«За ценообразованием, прежде всего, у нас есть специальное агентство, которое этим вопросом занимается. Те субъекты, которые занимают доминирующее положение на рынке, либо совокупное доминирование есть, они должны будут подчиняться определенным законам ценообразования в этом плане. И субъекты, которые занимаются поставкой для этих компаний, товаров, работ, услуг, они тоже не будут участниками специального налогового режима», - указал вице-премьер.

Кроме того, субъекты, поставляющие товары, работы и услуги для застройщиков, также не смогут пользоваться специальными налоговыми режимами. Вся цепочка будет выведена вбелую через электронные счета-фактуры и систему НДС.

«Поэтому всю цепочку мы «обеляем» на базе электронных счетов-фактур, это выявление НДС, полная прозрачность этого процесса будет. Здесь надо признать, что там достаточно хорошее местное содержание в этих проектах есть, которое позволяет это отслеживать. Поэтому я думаю, мы сможем обеспечить достаточный контроль, чтобы цены не росли как на дрожжах», - заключил Серик Жумангарин.

Напомним, ранее Премьер Олжас Бектенов обратился к собственникам и руководителям крупных компаний, применяющих различные схемы оптимизации налоговой нагрузки. Он предупредил, что в случае отказа от уплаты справедливых налогов застройщиками, разговор будет жестким. Позже Минфин назвал конкретную сумму занижения налогооблагаемых доходов девелоперских компаний BAZIS и BI Group. После чего застройщики доплатили налоги в казну. 

#налоги #Правительство #застройщики

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