Он отметил, что социально-значимое продовольствие, издание книг, археология – освобождаются от НДС. В сфере здравоохранения Правительство определит список социальных лекарств, которые будут также освобождены от уплаты НДС.

«Налог на добавленную стоимость будет налагаться только на платные медицинские услуги, он составит 10%. Налог на корпоративный доход в социальной сфере с 2026 года составит 5%, а с 2027 года он составит 10%. По сельхозтоваропроизводителям все остается как прежде, то есть останутся 70% льготы», - подчеркнул Серик Жумангарин.