Налоговый кодекс: какие сферы предлагается освободить от уплаты НДС

Налоги,Правительство
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В Казахстане платные медицинские услуги будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) по ставке 10%. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, представляя проект нового Налогового кодекса в Мажилисе.

Он отметил, что социально-значимое продовольствие, издание книг, археология – освобождаются от НДС. В сфере здравоохранения Правительство определит список социальных лекарств, которые будут также освобождены от уплаты НДС. 

«Налог на добавленную стоимость будет налагаться только на платные медицинские услуги, он составит 10%.  Налог на корпоративный доход в социальной сфере с 2026 года составит 5%, а с 2027 года он составит 10%. По сельхозтоваропроизводителям все остается как прежде, то есть останутся 70% льготы», - подчеркнул Серик Жумангарин.

#налоги #налоговый кодекс #НС

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