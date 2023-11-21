Количество погибших на производстве увеличилось в Казахстане

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Статистику на пресс-конференции в СЦК озвучил председатель комитета труда и социальной защиты Толеген Оспанкулов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В целом, по его словам, за последние 5 лет количество пострадавших на производстве уменьшилось на 6,5%, количество погибших - на 8,4%.

Вместе с тем, на 1 ноября т. г. на предприятиях страны пострадало 1119 человек, что на уровне аналогичного периода прошлого года.

По информации спикера, количество погибших на производстве увеличилось на 12% и составило 175 человек. В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургической промышленности – 18,1% и в строительной отрасли – 10,5%.

«Согласно статистике, из 1 млн 600 тыс. работников, обследованных в 2022 году предприятий, 491 тыс. (31%) заняты во вредных и опасных условиях труда. С учетом данной ситуации в этом году по поручению главы государства, которое озвучено в послании в сентябре т. г., нами разработаны специальные социальные выплаты», - отметил Оспанкулов.

Также он напомнил, что работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, работодатель предоставляет гарантии и компенсации (сокращенная продолжительность рабочего времени, дополнительный ежегодный трудовой отпуск и повышенный размер оплаты, молоко, лечебное и профилактическое питание).

«В 2022 году 681 тыс. работников по стране получили различные компенсации за работу во вредных условиях труда на сумму более 207 млрд тенге, что на 29% больше, чем в 2021 году», – сообщил спикер.

Напомним, что специальную социальную выплату будут получать казахстанцы, работающие во вредных условиях. 

Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова высказалась о снижении пенсионного возраста шахтерам.

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов презентовал депутатам Мажилиса поправки в законодательство, предусматривающие внедрение специальной социальной выплаты гражданам, длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста.

#статистика #работа #условия #Минтруда #труд #травматизм #вред

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