Специальную соцвыплату будут получать работники вредных производств в Казахстане

Президент
50
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Такую поддержку будут оказывать с 55 лет

Фото: пресс-служба президента РК

Специальную социальную выплату будут получать работники опасных предприятий. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Крайне острой проблемой остается высокий уровень производственного травматизма. Правительству до конца года необходимо принять Концепцию безопасного труда до 2030 года. Она должна быть направлена на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах», – пояснил глава государства..

По его поручению правительством выработан механизм социальной поддержки лиц, длительное время занятых во вредных условиях труда.

«Вопрос давно обсуждается, и сейчас решение найдено. Основные параметры следующие. Учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет, будет выплачиваться специальная социальная выплата. Прошу парламент оперативно рассмотреть предложения правительства. Люди ждут решения этого вопроса», – заключил президент.

#Токаев #президент #поручение #послание #социальная выплата

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