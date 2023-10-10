О снижении пенсионного возраста шахтерам высказалась Жакупова

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"До конца года мы должны внести законопроект. На сегодня агентство финрегулирования совместно с компаниями по страхованию жизни проводят расчеты. С нашей стороны мы уже определили два условия, по которым шахтеры могут зайти в систему – это достижение возраста 55 лет и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в течение 7 лет в ЕНПФ", – сообщила министр.

По ее словам, вопрос должен решиться до конца года. Жакупова добавила, что выплаты будут производиться из трех источников.

"Я делаю ссылку на то, что в начале своего ответа, я сказала, что две организации: государственная и компания по страхованию жизни ведут расчеты, чтобы определить размеры выплат. Третий источник – это республиканский бюджет. Это компания по страхованию жизни плюс работодатель", – продолжила глава Минтруда.

Жакупова отметила, что министерство труда и социальной защиты населения оформило бюджетную заявку.

"Бюджетная заявка идет в размере одного прожиточного минимума. 45 млрд тенге на 3 года, то есть по 15 млрд в год. Все будет зависеть от того, какие пенсионные накопления есть у шахтера. Поэтому требуется 7 лет перечисления. Пенсионные взносы должны быть за 84 месяца. Что касается количества претендующих на данную выплату, их порядка 46 тысяч человек. Но при этом мы говорим о том, что они должны соответствовать двум критериям – 55 лет и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в течение семи лет", – добавила спикер.

Отметим, ранее сообщалось о том, что специальную социальную выплату будут получать казахстанцы, работающие во вредных условиях.