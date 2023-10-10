О снижении пенсионного возраста шахтерам высказалась Жакупова

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова ответила на вопросы журналистов касательно работы по снижению пенсионного возраста для шахтеров, передает корреспондент Kazpravda.kz
"До конца года мы должны внести законопроект. На сегодня агентство финрегулирования совместно с компаниями по страхованию жизни проводят расчеты. С нашей стороны мы уже определили два условия, по которым шахтеры могут зайти в систему – это достижение возраста 55 лет и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в течение 7 лет в ЕНПФ", – сообщила министр.
По ее словам, вопрос должен решиться до конца года. Жакупова добавила, что выплаты будут производиться из трех источников.
"Я делаю ссылку на то, что в начале своего ответа, я сказала, что две организации: государственная и компания по страхованию жизни ведут расчеты, чтобы определить размеры выплат. Третий источник – это республиканский бюджет. Это компания по страхованию жизни плюс работодатель", – продолжила глава Минтруда.
Жакупова отметила, что министерство труда и социальной защиты населения оформило бюджетную заявку.
"Бюджетная заявка идет в размере одного прожиточного минимума. 45 млрд тенге на 3 года, то есть по 15 млрд в год. Все будет зависеть от того, какие пенсионные накопления есть у шахтера. Поэтому требуется 7 лет перечисления. Пенсионные взносы должны быть за 84 месяца. Что касается количества претендующих на данную выплату, их порядка 46 тысяч человек. Но при этом мы говорим о том, что они должны соответствовать двум критериям – 55 лет и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в течение семи лет", – добавила спикер.
Отметим, ранее сообщалось о том, что специальную социальную выплату будут получать казахстанцы, работающие во вредных условиях.