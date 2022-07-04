Сколько казахстанцев воспользовались программой "Kids Go Free", рассказали в МКС

Вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев рассказал, сколько казахстанцев уже воспользовались программой для семейного туризма в Казахстане "Kids Go Free" с момента её запуска, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Программа вступила в силу с января этого года, многие туроператоры уже работают по ней. Суть в том, что дети, не достигшие совершеннолетнего возраста, могут летать по стране бесплатно, в том случае, если сопровождающий взрослый, семья или дедушки-бабушки, близкий родственник покупает путевку у туроператора», - сказал Ержан Еркинбаев.

Механизм действия программы таков: туроператор приобретает билеты для детей, позже ему восстанавливается полная стоимость их авиаперелета.

«На сегодня более 300 детей уже попутешествовали по стране. Свыше 700 приобрели путевки, но еще не путешествовали. Наиболее популярные направления - это Нур-Султан, Алматы, Туркестан и Мангистау. Индикативно при планировании мы закладывали бюджет на 15 тыс. детей. По интенсивности приобретения путевок будем смотреть, если не будет хватать, будем просить дополнительные средства, но пока что тенденция показывает, что 15 тыс. путевок более или менее мы приблизительно спрогнозировали правильно», - добавил спикер.