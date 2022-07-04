Общество
Сколько казахстанцев воспользовались программой "Kids Go Free", рассказали в МКС
Диасов Ораз
корреспондент

Вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев рассказал, сколько казахстанцев уже воспользовались программой для семейного туризма в Казахстане "Kids Go Free" с момента её запуска, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Программа вступила в силу с января этого года, многие туроператоры уже работают по ней. Суть в том, что дети, не достигшие совершеннолетнего возраста, могут летать по стране бесплатно, в том случае, если сопровождающий взрослый, семья или дедушки-бабушки, близкий родственник покупает путевку у туроператора», - сказал Ержан Еркинбаев.

Механизм действия программы таков: туроператор приобретает билеты для детей, позже ему восстанавливается полная стоимость их авиаперелета.

«На сегодня более 300 детей уже попутешествовали по стране. Свыше 700 приобрели путевки, но еще не путешествовали. Наиболее популярные направления - это Нур-Султан, Алматы, Туркестан и Мангистау. Индикативно при планировании мы закладывали бюджет на 15 тыс. детей. По интенсивности приобретения путевок будем смотреть, если не будет хватать, будем просить дополнительные средства, но пока что тенденция показывает, что 15 тыс. путевок более или менее мы приблизительно спрогнозировали правильно», - добавил спикер.

Популярное

Все
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Почему жители аргентинского городка Росарио многое знают о Казахстане
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
«Домик Петра I» – из Казахстана
Тридцать лет на страже национальных интересов
О новых статусах и правах
Новые контуры Мангистау
Хлеб на столе
Эпоха Андриасяна
Задержали за взятку
Перспективы мегаполиса
Казахстан как центр медицинского туризма
Акцент на аналитику
Объединяя души и сердца
По вопросам развития науки
Разговор с министром
Реликвии, доступные всем
Новая «нефть»
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
В мире наступает эра глобального дефицита?
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Качество жизни зависит от качества мышления
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Происшествия , Общество
Около тысячи человек погибли на дорогах Казахстана с начала…
Общество , Здравоохранение , В мире , COVID
Заболеваемость ковидом в мире выросла в июне впервые за пол…
Общество
О новом виде мошенничества с потерями миллионов предупредил…
Общество
21 нарколабораторию ликвидировали в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]