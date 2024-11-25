Достижения и победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

В Министерстве туризма и спорта РК рассказали о самых запоминающихся выступлениях казахстанцев на прошлой неделе, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МТС РК

Шорт-трек: на международном турнире по шорт-треку Alta Valtellina Trophy, который проходит в итальянском городе Бормио, сборная Казахстана завоевала 2 золотые и 1 серебряную медаль. Финальные выступления состоятся сегодня.

Фигурное катание: В китайском городе Чунцин завершился турнир серии Гран-при по фигурному катанию, где Михаил Шайдоров стал обладателем серебряной медали, набрав 276,17 балла в двух программах. В прошлом году он занял третье место на этом турнире.

Фехтование: на Кубке мира по фехтованию в Ванкувере, Канада, мужская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль.

Пара дзюдо: на международном турнире Grand Prix по пара дзюдо, организованном в Астане, казахстанская сборная завоевала 14 медалей (6 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые), заняв первое место в общекомандном зачёте.

Теннис: Жибек Куламбаева стала чемпионкой в парном разряде на турнире ITF W35 в португальской Лозаде. В финале, выступая в паре с белоруской Юлией Хатукой, она обыграла россиянку Полину Яценко и бельгийку Ханну Вандевинкель со счётом 6:3, 1:6, 10:4.

Эстетическая гимнастика: на чемпионате мира по эстетической групповой гимнастике, который состоялся в эстонском Тарту, казахстанские спортсмены завоевали 2 бронзовые медали.

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