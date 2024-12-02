Сколько медалей завоевали казахстанские спортсмены на прошлой неделе

В Министерстве туризма и спорта рассказали о самых запоминающихся выступлениях казахстанцев на престижных международных соревнованиях, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Шахматы: На чемпионате мира среди кадетов (U8-U12), который прошел в итальянском городе Монтесильвано, представители сборной Казахстана завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали, обеспечив стране первое место в общем командном зачете.

Конькобежный спорт: На этапе Кубка мира, который состоялся в польском городе Томашув-Мазовецкий, юниорская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль.

Бадминтон: На турнире Bahrain International Series II 2024, прошедшем в Бахрейне, Дмитрий Панарин и Айша Жумабек одержали победу в парном разряде. Кроме того, Д. Панарин завоевал бронзовую медаль в одиночном разряде.

Теннис: На юниорском турнире ITF J500, завершившемся в мексиканском городе Мерида, победителем стал Амир Омарханов. В паре с россиянином Тимофеем Дерипаско он одержал победу в финале над чехом Петром Брунликом и британцем Чарли Робертсоном со счетом 6:4, 6:1.

Футзал: На элитном этапе Лиги чемпионов по футзалу, прошедшем в хорватском Загребе, команда «Кайрат» заняла первое место в группе B и вышла в «Финал четырех».