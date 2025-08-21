Итак, основные расходы уходят на школьную и спортивную формы и обувь. Возьмем для примера семью с двумя детьми. Чтобы приобрести в магазинах две блузки среднего качества для девочки (одну с короткими рукавами, а другую – с длинными), придется заплатить в среднем 6 500 и 9 000 тенге соответственно. На рынке можно купить за 3 000–8 500 тенге в зависимости от ткани и пошива. Однако, заметим, нужны еще хотя бы две блузки для смены.

Юбку на прилавках магазинов продают за 11 500 тенге, а брюки на холодный период – за 12 500. Жилет на девочку обойдется примерно в 13 тыс. тенге. Рыночная стоимость джемпера составляет 3 500–10 000 тенге. Если постараться, то на рынке можно найти малобюджетный вариант костюмного комплекта за 12–17 тыс. тенге. Плюс к этому нужна повседневная обувь, которую можно приобрести в среднем за 12 тыс. тенге.

Рубашка на мальчика стоит 7–12 тыс. тенге. Костюм для ученика младшего и среднего звеньев на базаре предлагают купить за 20–25 тыс. тенге. Что касается старших классов, то здесь все гораздо сложнее. Поскольку подобрать одежду по размеру старшеклассникам из-за высокого роста трудно, большинству приходится покупать что-нибудь из гардероба для взрослых. И тогда костюм для школьника будет стоить в среднем 40–50 тыс. тенге. Также нужны туфли. Цены на недорогие пары варьируются от 20 тыс. тенге и выше.

Спортивный костюм в зависимости от модели стоит 6 000–16 500 тенге. Кроссовки можно купить за 15–20 тыс. тенге. Также нужны футболка и шорты.

Далее следует покупка рюкзака и школьных принадлежнос­тей. Самую дешевую школьную сумку можно купить примерно за 6–8 тыс. тенге. Что касается канцелярских товаров, то минимальный комплект для первоклассника обходится в 7 тыс. тенге. Для тех, кто предпочитает принадлежности качеством получше, стоимость может возрасти до 10–15 тыс.

Суммируя цифры и опираясь на отзывы родителей, можно сказать, что для подготовки двух детей в школу семье нужно 200–220 тыс. тенге. И это приблизительная сумма, в которую не входят нижнее белье, носки, колготки, галстук, банты, заколки, ремень, а также возможная реставрация одежды.

– У меня трое детей, и, чтобы собрать их в школу, только на канцтовары я потратила 21 тысячу тенге. А что говорить про одежду и обувь? На одного ребенка в нашей семье нужно около 150–180 тысяч. Это, конечно, довольно затруднительно, – сетует одна из жительниц Тараза.

Кто-то выходит из положения за счет вещей, купленных на вырост в прошлом году. Какие-то вещи могут перейти от старших детей младшим. Но такой подход устраивает не всех. Большинство все же предпочитают на первое сентября идти во всем новом. И понятно, что тот, кто выбирает более качественные вещи, чтобы те могли выдержать ежедневное использование и регулярную стирку, платит гораздо больше.