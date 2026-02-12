Увы, мало кто из потребителей скрупулезно изучает надписи на маркировке покупаемого товара. И напрас­но. Ведь на соответствующих этикетках содержится важная информация о производителе, дате изготовления, сроке годнос­ти, наличии генно-модифицированных объектов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Зачастую обязательные требования техрегламента игнорируются. В особенности это касается продукции, расфасованной прямо на объекте торговли. Отсутствие маркировки – самое массовое нарушение, выявленное санитарными врачами Костанайской области в результате контроль­ного закупа в прошлом году. Почти у 90% отобранных товаров такой информации не оказалось.

– Наличие маркировки – не просто формальность. Потребитель должен четко понимать, что конкретно он покупает, из чего состоит продукция, как долго она может храниться. У многих, например, есть аллергические реакции на некоторые компоненты, – отмечает руководитель отдела ДСЭК по Костанайской области Наталья Ахметова.

Впрочем, претензии есть и к, на первый взгляд, добросовестным производителям, которые исправно наносят маркировку на товар. Оказывается, не всегда содержимое продукта соответствует тому, что указано на упаковке.

– Это касается пищевых товаров, в частности, молочной продукции, в содержании которой выявляются растительные жиры, а конкретно стигмастерин, а также трансизомеры жирных кислот, хотя на упаковке значится, что покупателю предлагается натуральный продукт. То есть налицо обман потребителя, – уточнила Наталья Ахметова. – Если говорить о непищевой продукции, то здесь также выявляется много нарушений. В частности, в составе товаров для детей обнаруживаются фенол, формальдегид.

В общей сложности в 2025-м костанайские санврачи проверили 227 объектов торговли, закупив 1 278 единиц различной продукции. Подвергнув ее тщательным лабораторным исследованиям, специалисты выявили, что требованиям не соответствуют 11% пищевых товаров, а непищевых и того больше – 50%. В итоге с реализации изъято 670 кг продукции почти на 1,5 млн тенге. В утиль отправлено 129 кг кондитерских изделий, 21 кг мясных, 74 литра соковой продукции, 24 кг чайной и 7 кг детских игрушек. Проведено 63 расследования, наложено пять штрафов на общую сумму 943 тыс. тенге.

И это только вершина айсберга. На самом деле небезопасной продукции в магазинах куда больше. Но проблема состоит в том, что тщательно «перешерстить» весь товар санврачам не позволяют законы. Контрольный закуп они проводят лишь раз в год по определенному списку товаров. К тому же если объект торговли работает менее трех лет, проверить его нельзя.

Пользуясь этой лазейкой, многие предприниматели идут на хитрость. Так произошло с торговой точкой в Сарыкольском районе, которую санврачи не могут проверить уже на протяжении десяти лет. Все потому, что сначала владелец оформил объект на себя, через три года – на жену, еще через три года – на детей.