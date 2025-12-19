Планируется, что это будет временная мера, дабы сделать более широкий реестр продовольствия доступным населению
«Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан инициировало проект по временному расширению Перечня социально значимых продовольственных товаров, - сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей области Жетысу. - Эта мера направлена на повышение доступности основных продуктов питания для населения, а также обеспечение стабильности цен на внутреннем рынке».
Расширение перечня — это шаг к ценовой стабильности на рынке продуктов питания.
«В рамках инициативы предлагается увеличить перечень СЗПТ с 19 до 31 наименования, что позволит более эффективно регулировать стоимость востребованных продуктов повседневного потребления, - отметили в вышеупомянутом департаменте. - Расширенный список охватывает широкий спектр продовольственных категорий — от овощей и фруктов до мясной, рыбной и молочной продукции».
В обновленный перечень планируется включить: помидоры, огурцы, яблоки, говядину бескостную, мясной фарш, баранину и конину (включая бескостную), а также свежую, охлажденную и мороженую рыбу (лещ, карась, судак, карп, сазан); молоко (ультрапастеризованное и стерилизованное), сметану, твердые и полутвердые сыры; черный чай без вкусовых добавок (кроме пакетированного).
Полный список включает 31 позицию, среди которых мука, хлеб, крупы, сахар, масло, мясо, молочные продукты, яйца и соль.
«Кроме того, Министерство интеграции и торговли планирует усилить контроль стабильности цен и соблюдения законодательства в сфере торговли; провести модернизацию торговых рынков, направленную на повышение прозрачности и качества обслуживания; активизировать работу по повышению финансовой грамотности населения, в том числе информирование граждан о рисках онлайн-рассрочек и кредитов», - уточнили в департаменте торговли и защиты прав потребителей области Жетысу.