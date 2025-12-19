Минторговли хочет дополнить перечень социально значимых продуктов

Потребительский рынок
16
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Планируется, что это будет временная мера, дабы сделать более широкий реестр продовольствия доступным населению

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан инициировало проект по временному расширению Перечня социально значимых продовольственных товаров, - сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей области Жетысу. - Эта мера направлена на повышение доступности основных продуктов питания для населения, а также обеспечение стабильности цен на внутреннем рынке».

Расширение перечня — это шаг к ценовой стабильности на рынке продуктов питания.

«В рамках инициативы предлагается увеличить перечень СЗПТ с 19 до 31 наименования, что позволит более эффективно регулировать стоимость востребованных продуктов повседневного потребления, - отметили в вышеупомянутом департаменте. - Расширенный список охватывает широкий спектр продовольственных категорий — от овощей и фруктов до мясной, рыбной и молочной продукции».

В обновленный перечень планируется включить: помидоры, огурцы, яблоки, говядину бескостную, мясной фарш, баранину и конину (включая бескостную), а также свежую, охлажденную и мороженую рыбу (лещ, карась, судак, карп, сазан); молоко (ультрапастеризованное и стерилизованное), сметану, твердые и полутвердые сыры; черный чай без вкусовых добавок (кроме пакетированного).

Полный список включает 31 позицию, среди которых мука, хлеб, крупы, сахар, масло, мясо, молочные продукты, яйца и соль.

«Кроме того, Министерство интеграции и торговли планирует усилить контроль стабильности цен и соблюдения законодательства в сфере торговли; провести модернизацию торговых рынков, направленную на повышение прозрачности и качества обслуживания; активизировать работу по повышению финансовой грамотности населения, в том числе информирование граждан о рисках онлайн-рассрочек и кредитов», - уточнили в департаменте торговли и защиты прав потребителей области Жетысу.

#продукты #товары #Минторговли #перечень

Сколько стоит подготовить ребенка к школе?

