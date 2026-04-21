Возврата нет, обмен – задорого

1
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Во сколько обойдется ошибка при покупке авиабилетов?

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сразу скажу – очень недешево, узнала об этом на личном опыте. По ошибке купила авиабилеты, перепутав пункты вылетов и назначений. Приобретая, на тарифы не глянула: багаж не нужен, трансфер или какие иные удобства – тоже. Значит, беру самый недорогой вариант, удобный по времени и позволяющий сэкономить.

Когда я наконец узрела, какую оплошность допустила, сделала попытку осуществить возврат билетов. То есть получить возврат в деньгах, пусть даже со штрафом, и купить билеты в правильных направлениях. Тут-то мне моя экономия и вышла боком…

«По правилам тарифа авиакомпании билет не подлежит возврату. Вы можете изменить только дату рейса, так как изменение маршрута запрещено авиакомпанией», – бездушно ответили мне представители банковского сервиса, где я покупала билеты.

То же самое мне ответили и в самой авиа­компании, куда я обратилась с просьбой сделать возврат билетов.

«Вы приобретали билеты по тарифу Light. Данный тариф является невозвратным. Вы можете в течение одного года с момента покупки билета перебронировать с доплатой на другую дату. Для этого вам необходимо обратиться по месту покупки билетов», – пояснил в чате консультант.

Окончательно стало ясно, что все разговоры надо вести именно с банковским приложением. По телефону оператор сервиса ответил, что да, возврата нет, а вот перебронирование – пожалуйста, указывайте даты, создадим заявку. И важный момент: было сказано, что поменять города я, конечно, не могу, но вот очередность – без проблем.

Меня заверили, что при перебронировании пункты вылета могут поменять местами. Главное – создайте заявку, отправив сообщение со всеми вводными на электронную почту сервиса, заранее, так как рассмотрение обращения может занять до 72 часов.

На тот момент менять билеты смысла уже не было – удалось купить «правильные», по которым я и совершила поездку. И вернулась к вопросу обмена спустя пару недель, опять написав на почту сервиса: хочу обменять билеты на такие-то даты по теперь уже обратным направлениям.

Вот тут-то и выяснилось, что по телефону меня дезинформировали: никаких «перебивок» направлений быть не может – тариф этого не предусматривает. Как и возможность махнуть рукой на часть билета и перебронировать только один перелет. Выход был один: «тратить» направление Шымкент – Астана по факту (я как раз была в Шымкенте), а Астана – Шымкент обменивать на перспективу.

И тут меня поджидал контрольный выстрел. То, что при обмене будет доплата и штраф, было указано в одном из писем от сервиса. Простая математика: билеты, которые я хотела обменять, обошлись мне в 65 727 тенге. На даты, которые я планировала обменять, билеты туда-обратно стоили уже 117 407, как показал сервис. То есть доплата должна была составить 51 880 тенге. Но почти 25 тысяч штрафа я не ожидала...

Что же получается: я отменила регист­рацию на «неправильные» направления, соответственно, места стали доступны для других покупателей, сервис продал их еще раз. При этом я доплатила за новые билеты почти столько же, и мне еще влепили штраф!

На мои возмущения по поводу «диких» расценок консультант авиакомпании ответил, что ничего «дикого» здесь нет, а есть исключительно моя непредусмотрительность. «Это же вы решили сэкономить и выбрали такой тариф, это раз. А два – надо было внимательно читать условия тарифа», – непререкаемым тоном сказали мне на горячей линии.

Ситуацию я попросила прокомментировать представителей одной из отечественных авиакомпаний.

«В подобных ситуациях важно учитывать, что изменение маршрута перевозки фактически приравнивается к оформлению нового билета. То есть, если изначально билет был приобретен по направлению Шымкент – Астана – Шымкент, а затем изменен на Астана – Шымкент – Астана, это уже не просто корректировка, а новая перевозка, так как изменение маршрута правилами тарифа не допускается.

При внесении изменений в билет (например, изменение даты вылета) применяются условия тарифа: удерживается установленный штраф, а также оплачивается разница в стоимости между первоначальным и новым билетом. При этом чем ближе дата вылета, тем выше может быть итоговая сумма доплаты, поскольку доступных дешевых тарифов уже не остается.

Как правило, наиболее доступные тарифы предусматривают более строгие условия: ограничения на возврат и обмен, а также повышенные сборы за изменения.

Со своей стороны рекомендуем пассажирам при покупке билетов внимательно проверять все данные: маршрут, даты, время вылета, а также корректность личной информации. Кроме того, важно заранее ознакомиться с правилами выбранного тарифа, это поможет избежать дополнительных расходов и подобных ситуаций в будущем», – разъяснила пресс-служба авиакомпании SCAT Airlines.

Каюсь – не ознакомилась, теперь-то буду, конечно. Хотя впредь пообещала себе быть просто внимательнее: цены на перелеты внутри республики по-прежнему не стимулируют меня переплачивать.

Про ценообразование в сфере пассажирских авиаперевозок в SCAT тоже подробно рассказали.

«Цена авиабилета складывается из большого количества факторов, и ключевую роль в ее формировании играют именно производственные и операционные расходы авиаперевозчика. На первом мест­е – стоимость авиационного топлива: в зависимости от периода, направления и текущей ценовой конъюнктуры топливная составляющая может занимать свыше 40% в структуре себестоимости перевозки. Даже в более спокойные периоды топливо остается одной из крупнейших статей расходов авиакомпаний.

Далее в структуре затрат следуют техническое обслуживание воздушных судов, лизинговые платежи, аэропортовое и
аэронавигационное обслуживание, расходы на персонал, обеспечение авиационной безопасности, наземное обслуживание, страхование, IT-инфраструктура и другие обязательные производственные издержки. В качестве ориентировочной структуры можно говорить о следующем порядке: топливо – более 40%; техническое обслуживание и лизинг – порядка 15–20%;
аэропортовые, навигационные и наземные расходы – около 15%; персонал и сопутствующие производственные расходы – порядка 10–15%; прочие обязательные затраты – еще 10% и более.

Отдельно важно учитывать валютный фактор. Значительная часть расходов авиакомпаний номинирована в долларах – это прежде всего топливо, лизинг, техническое обслуживание и ряд других обязательных платежей», – подытожили в пресс-службе авиаперевозчика.

#штраф #авиакомпании #возврат #билеты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]