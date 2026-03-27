Мой собеседник, ветеран педагогического труда, родился в селе Казталовка. Освоение второго родного языка он начал, еще не научившись ходить. Его отец Александр Дмитриев – первоцелинник, приехал в Казахстан из Липецкой области. Здесь повстречал местную девушку Раису Урусову. Молодые полюбили друг друга, создали семью.

– В те годы детей отдавали в ясли в три месяца. В этом возрасте я впервые и услышал казахскую речь. А когда пришло время говорить, употреблял слова, значение которых уже знал. Родители рассказывали такую историю. Было лето, двери в доме были открыты. Я маленький ползаю по полу. Чтобы меня не продуло, отец прикрыл дверь. Я – в рев. Говорю ему: «Аш» – и пытаюсь продолжить «путешествие» за дверь. А он не понимает. Открывает дверь – я довольный ползу вперед, закрывает – я в слезы. Когда мама пришла, она объяснила отцу, что это был не просто детский лепет, а осознанная просьба открыть дверь, только на казахском языке, – вспоминает Алексей Александрович.

В веселых играх новое постигается легко, без принуждения. А потому еще до школы мальчишка свободно освоил бытовой уровень казахского. И хотя школьная рабочая тетрадь по этому предмету была красна от исправлений учителя, погружение в языковую среду в селе, население которого свободно общалось на двух языках, заложило прочный фундамент владения казахской речью. К примеру, уже тогда словарного запаса хватало на то, чтобы пересказать русскую сказку на казахском языке.

После школы были вуз, служба в армии, работа. И всюду второй язык, словно ключ, открывал сердца собеседников: однокурсников, сослуживцев, коллег. Нередко такое общение перерастало в крепкую дружбу на всю жизнь.

По специальности Алексей Дмитриев – учитель физической культуры. После получения диплома четыре года работал в школе города Форт-Шевченко Мангистауской области. Вернувшись в Западно-Казахстанскую область в 1988 году, трудился в разных учреждениях образовательной сферы. Одно время был завотделом по туризму, инструктором областного центра детско-юношеского туризма и экологии. Походы – настоящая школа жизни, в которой узнаешь ключевые навыки выживания без благ цивилизации, ближе знакомишься с природой родного края, учишься ответственности, дисциплине, взаимодействию в команде, считает педагог. Многим ребятам, в том числе из дальних казахских аулов региона, он привил любовь к краеведению. А ведь знание своего края, бережное отношение к каждой его составляющей, будь то животный или растительный мир, уважение к языку и традициям людей, здесь живущих, лежит в основе патриотического воспитания молодого поколения.

– На земле Приуралья культуры русского и казахского народов переплелись сильно, мне казахский менталитет ближе, чем, к примеру, уклад жителей российского приграничья, – говорит Алексей Александрович. – Казахский народ отличают широта души, гостеприимство. Раньше было так, что даже бедняк зарежет пос­леднего барана, если гости на пороге. Говоря о сегодняшнем времени, я имею в виду не тои на сотни гостей в ресторанах. Я – про обычное общение, когда дружат семьями из поколения в поколение. Ведь такая дружба подразумевает не только приятные застолья на праздники и семейные торжества, но и поддержку в трудные моменты жизни. И порой бывает так, что друзья и соседи становятся ближе родственников.

Не зря говорят, единство в обществе начинается с дружбы соседей по дому и улице.

– Однажды из Астрахани приехала мама соседей. Они были на работе, оставили мне ключи. Я открыл гостье дверь, поставил чайник. Видно, что женщине было непривычно такое доверие среди, казалось бы, чужих людей. Но всю напряженность как рукой сняло, когда я обратился к ней на казахском, просил, чтобы она не беспокоилась, объяснил, что мы всегда поддерживаем друг друга, – рассказывает мой собеседник.

Много лет назад соседи пригласили его провести обряд разрезания пут для их дочки Жамили. Уже и не вспомнить, в каком направлении были первые шаги малышки. Когда девочка подросла, несколько лет в составе туротряда под началом Алексея Дмитриева ходила в походы и по Уралу, и на Малый Узень. Сейчас она окончила институт, работает в школе, стала мамой.

В его карманах всегда есть гос­тинцы для соседских ребятишек А недавно Алексей Александрович и вовсе стал названым дедом. По традиции «Қырқынан шығару» сноха Жамили Аккоркем должна была отвезти сына Мираса в мечеть. Отец мальчика был на работе, родной дед тоже не успевал вернуться из рейса до 40 дней. В который раз выручил сосед.

– Молодой мулла объяснил, что держать ребенка должен мужчина. Кивнув на меня, спросил, кем я прихожусь мальчику. Аккоркем сказала: «Ата». Пока мулла читал молитвы, Мирас даже не захныкал ни разу, – с гордостью говорит Алексей Александрович.

Как-то один мудрец сказал: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты и человек». Для педагога знание языков вдвойне важно. Ведь главная его миссия – не просто преподавание азов отдельного предмета, а формирование личности гражданина и патриота страны. А для этого нужно самому во многом стать примером для своих учеников.