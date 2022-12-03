Умер первый олимпийский чемпион среди казахов Альжан Жармухамедов
Спорт
Член легендарной сборной СССР по баскетболу ушел из жизни, сообщает Kazpravda.
Прославленный спортсмен, олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР, игрок ЦСКА Альжан Жармухамедов ушел из жизни в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.
Альжан Мусирбекулы стал первым казахом, покорившим олимпийскую вершину своим характером чемпиона, природным талантом и большим трудолюбием, говорится на сайте дирекции развития спорта.