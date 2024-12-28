Скорость интернета увеличилась в 90% сельских школах

Образование
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Минист просвещения встретился с педагогами сельских школ, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Накануне прошла встреча министра просвещения Гани Бейсембаева с педагогами отдаленных сел страны. Участники подвели итоги Республиканского проекта «Ауыл мектебі – сапа алаңы» и обсудили актуальные вопросы в системе среднего образования.

Среди участников встречи — молодой учитель истории школы-гимназии имени Ермухана Бекмаханова села Толе Би Жамбылской области Бексултан Бахит. Его видеоролики о буднях сельской школы, размещенные в социальных сетях, набирают миллионы просмотров. Как отмечает педагог, реализации многих идей способствовало улучшение качества интернета в сельских школах.

«Мы действительно ощущаем заботу со стороны Президента. Мои коллеги могут применять различные креативные подходы в обучении, и все это становится возможным благодаря высокоскоростному интернету. В своих видеороликах я стараюсь показать значимость нашей профессии и, что особенно важно, подчеркнуть, как важно находить общий язык с каждым учеником», – поделился Бексултан Бахит.

Один из особых гостей — сельский учитель биологии специализированной школы-гимназии-интерната области Абай Ерканат Садуханов. Молодой педагог успешно совмещает преподавание с творчеством, реализуя себя в международных проектах. Он стал саунд-продюсером для ряда известных голливудских исполнителей.

Участники встречи поделились не только своими достижениями, но и обсудили, как предпринимаемые государством меры, способствуют улучшению качества образования в сельских школах. По итогам 2024 года скорость интернета увеличена с 19% до 90% школ.

В прошлом году профильным министерством запустился республиканский проект «Ауыл мектебі – сапа алаңы», направленный на сокращение разрыва между городскими и сельскими школами, улучшение образовательной инфраструктуры и развитие кадрового потенциала в сельских школах.

«Государство принимает колоссальные меры по поддержке педагогов и созданию благоприятной образовательной среды. По поручению Президента реализуется республиканский проект «Ауыл мектебі — сапа алаңы», по итогам которого за год качество образования в сельских школах повысилось в среднем на 7-9%, а количество сельских школьников, занявших призовые места на республиканских олимпиадах, увеличилось почти в 10 раз. Ежегодно более 1000 сельских школ проходят модернизацию. Начата работа по реновации 1300 школ, около 900 из которых расположены в сельской местности», — отметил Гани Бейсембаев.

В завершение встречи за значительные успехи и вклад в развитие системы образования ряд педагогов награждены благодарственными письмами министра просвещения РК. Напомним, сегодня в стране насчитывается около 8 тыс. школ, 67% из которых расположены в сельской местности.

#Образование #интернет #сельские школы

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