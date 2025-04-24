Скорую помощь с пациентом без сознания не пропустил водитель в Алматы
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Автомобилист проигнорировал включенные спецсигналы и не уступил дорогу медикам
Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz
Медицинская бригада экстренно выезжала с территории роддома №3, направляясь в реанимацию.
На перекрёстке улиц Яссауи и Трудовая дорогу им перегородила легковушка. Водитель Toyota Camry проигнорировал включённые спецсигналы и не уступил дорогу.
Инцидент был зафиксирован на видео фельдшером скорой помощи прямо из салона во время движения.
Медики подчёркивают, что в подобных случаях счёт идёт на секунды. Пропустить скорую — значит дать шанс человеку выжить.