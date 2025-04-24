Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz



Медицинская бригада экстренно выезжала с территории роддома №3, направляясь в реанимацию.

На перекрёстке улиц Яссауи и Трудовая дорогу им перегородила легковушка. Водитель Toyota Camry проигнорировал включённые спецсигналы и не уступил дорогу.



Инцидент был зафиксирован на видео фельдшером скорой помощи прямо из салона во время движения.



Медики подчёркивают, что в подобных случаях счёт идёт на секунды. Пропустить скорую — значит дать шанс человеку выжить.