СКУ и Университет Аризоны расширяют научное сотрудничество и запускают инновационные проекты

Образование
Ректор – председатель правления Северо-Казахстанского университета имени М.Козыбаева Ербол Исакаев сообщил о результатах и новых этапах сотрудничества с Университетом Аризоны, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, инициированное Президентом Казахстана партнерство стало важным шагом в развитии национальной системы высшего образования и научных исследований. Сегодня по совместным программам обучается свыше 1200 студентов, общее число студентов университета достигло 6,5 тысяч, а география охватывает все регионы Казахстана и ряд зарубежных стран. Как отметил Исакаев, за последние три года сотрудничество двух университетов трансформировалось от образовательных программ к реализации масштабных научных проектов.

Совместно с Университетом Аризоны и АО «КазМунайГаз» реализуется проект по переработке серы в экологичные материалы и удобрения, что позволит сформировать новый сектор химической промышленности. Впервые в Казахстане запущены уникальные курсы по функциональной геномике на основе данных секвенирования третьего поколения — самой современной технологии чтения генома. Подготовку по программе прошли 10 ученых из научных институтов и вузов страны.

Данная технология позволяет полностью восстанавливать структуру генома и точно определять гены, отвечающие за урожайность, устойчивость к стрессам и качество продукции. Это создаёт основу для подготовки нового поколения селекционеров и генетиков, способных выводить высокоустойчивые виды сельхозкультур.

Для поддержки научных исследований руководством Северо-Казахстанской области выделено 500 гектаров земли под создание экспериментальных площадок по животноводству, растениеводству и испытанию цифровых технологий в агросекторе. Кроме того, под руководством профессора Университета Аризоны Джеффри Пьюна реализуется проект, направленный на разработку инновационных полимерных материалов из элементарной серы. Университет также проводит исследования в области водных ресурсов, агрогеномики, биоинформатики и сохранения генофонда редких животных и растений.

По словам Ербол Исакаева, такие проекты демонстрируют потенциал региональных вузов в формировании научной экосистемы и развитии экономики знаний, делая их драйверами устойчивого роста Казахстана.

