Переход к сервисной модели

Ася Петрова

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай побывал с рабочей поездкой в Алматы. В мегаполисе он провел встречу с активом города, на которой представил ключевые положения нового Закона «О государственной службе».

фото АДГС

Открывая встречу, председатель АДГС напомнил слова Главы государства о том, что чиновники и руководители всех уровней должны твердо придерживаться принципа «не человек для государства, а государство для человека». Построе­ние Справедливого Казахстана и соблюдение принципа «Закон и Порядок» остаются приоритетами в работе госслужащих.

Говоря об основных новеллах Закона «О государственной службе», Дархан Жазыкбай, в частности, подчеркнул, что документ предус­матривает закрепление миссии госслужбы, переход к сервисной модели взаимодействия с гражданами, повышение профессионализма госаппарата и цифровизацию кадровых процессов.

В рамках закона формируется гибридная модель госслужбы, сочетающая преимущества карьерной и позиционной. Теперь при отборе кандидатов будет учитываться их совокупный трудовой стаж, соответствующий функциональному направлению выбранной должности, на госслужбе, в квазигосударственном и частном секторах.

Особое внимание уделено вопросам добропорядочности и кадрового обновления. Законом вводится инс­титут безупречной репутации. Для привлечения молодых и талантливых специалистов предусмотрена система подготовки к поступлению на госслужбу. При этом конкурс­ный отбор полностью переведен в цифровой формат и осуществляется посредством «е-қызмет». Для служащих корпуса «Б» внедряется механизм горизонтального карьерного продвижения.

Отдельно были представлены результаты цифровизации. Так, внедрение цифровой системы отбора обеспечило прозрачность и объективность конкурсных процедур. Продолжается реализация программы AI Qyzmet, направленной на развитие компетенций госслужащих в сфере искусственного интеллекта – обучение по ней уже прошли около 60 тыс. человек.

В ходе встречи была затронута и тема формирования культуры нулевой терпимости к коррупции. По словам председателя агентства, по результатам исследования института «Қоғамдық пікір» 69% граждан выразили готовность лично участвовать в борьбе с коррупцией, что свидетельствует о росте общественной ответственности и укреплении гражданской позиции.

В Алматы Дархан Жазыкбай также встретился со студентами и молодежью в Казахском национальном исследовательском техническом университете им. К. Сатпаева. Он рассказал о возможностях поступления на госслужбу и мерах поддерж­ки молодых специалистов, а также о преимуществах Президентского молодежного кадрового резерва.

В ходе поездки он также наградил ветеранов госслужбы соответствующим нагрудным знаком. Ряду госслужащих, образцово исполняющих свои должностные обязанности, а также активным студентам университета были вручены грамоты и благодарственные письма председателя агентства.

#закон #госслужба #АДГС

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