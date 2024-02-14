Скульптура как чувство

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Сергей Наговицын

В Музее искусств им. А. Кастеева проходит первая персональная выставка Данияра Сарбасова.

фото Юрия Беккера

Возможность полюбоваться произведениями станковой и мелкой пластики в исполнении современных художников выпадает нечасто. Что до живописи, то выставок с работами наших современников проводится значительно больше. Тому есть ряд вполне логичных объяснений, и одно из них – доступность и стоимость материала.

– Даже самая мелкая из представленных работ обошлась в сумму порядка полутора тысяч долларов, – рассказывает Данияр Сарбасов. – Стоимость металла, отливки, основы – все это требует немало вложений и, как правило, оплачивается из собственного кармана. Изначально я не собирался становиться скульптором – так распорядилась судьба. В 2001-м поступил в школу-интернат имени Жургенова, отучился три года, потом колледж, а затем академия. Когда подавал документы в колледж, оказалось, что на факультете живописи уже нет мест, пришлось идти на пластику, о чем я ни разу не пожалел. Объемное произведение способно передать гораздо больше не только в своем замысле, но и в его восприятии.

Прямые подтверждения этим словам мы увидели в выставочном зале музея. Рядом с некоторыми работами Данияра Сарбасова – его собственные эскизы. И действительно поражает, что эскизы мастерски выполнены с использованием такой техники, что заслуживают звания произведений искусства не менее, чем отлитые по ним фигуры из бронзы и других, не менее сложных в обработке материалов.

Как отмечает мастер, название экспозиции – «Erkindik⁄Свобода» – несет глубокий смысл, отражая важность творческой свободы, свободы выражения мысли и идейного замысла. Одноименное произведение «Еркіндік», законченное художником в 2020 году, в полной мере раскрывает замысел автора в образе лошади и беркута, соединенных в единое целое, словно парящих навстречу зрителю и вольному ветру.

Интерес Данияра к лошадям и другим животным столь велик, что он создал множество композиций с ними и проявляет себя как скульптор-анималист. В работах «Романтик», «Лань» и «Стремление» чувствуется обращение к звериному стилю, что выражается оригинальными художественными решениями, тщательной проработкой деталей и вниманием к их передаче.

Четкость силуэта, строгость в распределении пластических масс отличают скульптуру «Родная земля». Скульптура «Жошы-хан» – яркий пример совмещения разных жанров: портретного и анималистического. Мужчина, держащий узду лошади, является главным героем в этой композиции на историческую тему. Образ лошади, ее поза и характер переданы с высокой точностью.

В работах «Кулагер», «Беговая лошадь», «Стремление» художник демонстрирует свою мастерскую способность работать с различными материалами. Сочетание двух разных по структуре бронзы и алюминия представлено в гармонии, вновь подтверждая высокий профессионализм автора.

– Вот эту лошадь я делал с натуры, – объясняет мастер, указывая на одну из своих работ. – Специально поехал в конюшню и работал два месяца, чтобы добиться именно такого результата. Самым трудным оказалось передать движения лошади: они почти неуловимы. Я понял, что изображать их нужно как чувство. Оно в лошади – главное начало, тогда как в человеке главное – воля и свобода.

Однако Данияра Сарбасова нельзя назвать лишь станковым скульптором. В соавторстве с другими художниками он успел проявить себя и в монументальном искусстве. В частности, работал над памятниками Динмухамеду Кунаеву – в Таразе, Ыбыраю Алтынсарину и Шамши Калдаякову – в Алматы, аль-Фараби – в Астане.

А рассматривая его работы на выставке, убеждаешься, что еще целый ряд произведений просто просится на большой пьедестал. «Жошы-хан» мог бы стать украшением площади Жезказгана, требует масштабирования, и «Мать» – женщина, обнимающая детей разных национальностей. «Кулагер» – свободолюбивый конь, будто парящий в воздухе, и в миниа­тюре вызывает восторг, а в монументе он смотрелся бы просто завораживающе.

#выставка #свобода #Данияр Сарбасов #Erkindik

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