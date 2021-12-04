Сквозь призму интеграции

В Москве состоялся II Евразийский конгресс, в работе которого принял участие первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов, сообщила пресс-служба главы Правительства РК.

Выступая на этой международной диалоговой площадке, в рамках которой представители органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ ведут дискуссии по наиболее острым вопросам развития Евразийского региона, Алихан Смаилов заострил внимание участников на деятельности Евразийского банка развития как одного из основных участников процесса промышленной кооперации в масштабах ЕАЭС.

По словам первого вице-премьера, Казахстану как акционеру ЕАБР важно, чтобы банк финансировал экономику через призму развития интеграции. Он напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках председательства Казахстана в органах ЕАЭС в текущем году обозначил несколько приоритетных направлений, по которым необходимо усилить работу, одно из них – промышленная кооперация.

Алихан Смаилов отметил, что ЕАБР имеет мощный потенциал, чтобы придать импульс этой работе. Принят документ «Основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года», в котором обозначены ключевые векторы парт­нерства. Это проекты в области машиностроения, авиастроения, космических технологий, химической и фармацевтической промышленности. Еще одно направление – транспортно-логистическое сотрудничество.

– И тут мы приветствуем работу ЕАБР по созданию общей товаропроводящей системы. Это важно с учетом наших огромных территорий и низкого уровня развития логистических систем, необходимости снижения транспортных затрат. Это важно и с точки зрения развития экспорта и продовольственной безопасности. Евразийский банк развития имеет большие возможности, чтобы стимулировать наш бизнес, создавать совместные проекты, совместную продукцию с высокой добавленной стоимостью, чтобы обеспечивать в первую очередь свои экономики в продовольственных и непродовольственных товарах. И выходить с ними на экспорт, – подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов отметил, что, по прогнозам аналитиков ЕАБР, экономический рост в Казахстане ожидается на уровне 4,2–5,3%, и это будут самые высокие темпы роста ВВП в ЕАЭС.