Сквозь снег

Вечером 14 февраля в департамент по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о скопившихся автомобилях в районе села Верхние Таинты на трассе Усть-Каменогорск – Самарское. Как рассказали в пресс-службе областного ДЧС, спасатели вместе с полицейскими сопроводили до села Таргын колонну из 15 легковых машин, где в числе пассажиров были четверо детей. Для расчистки трассы задействовали погрузчик областного дорожного предприятия.

Помощь спасателей также понадобилась водителям и пассажирам машин, вставших в снежных заносах на трассе Усть-Каменогорск – Алматы. Чеэсники на высокопроходимом транспорте эвакуировали в областной центр 13 человек, в том числе беременную женщину, ребенка и пожилую пару.

– В области сложная дорожная обстановка, – рассказала пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова. – Дороги закрывают из-за сильных метелей и лавинной опасности. В департаменте создан оперативный штаб, в котором действует горячая линия 8 (7232) 55 819. Мы постоянно призываем население не рисковать и не выезжать в непогоду за пределы населенных пунктов.