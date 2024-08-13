Следуя мудрым заветам

Поздравляя участников с Днем Абая, заместитель акима облас­ти Шахмардан Байманов отметил:

– Основа развития нашего общества – образование и наука. Абай всегда призывал своих соотечественников учиться и развиваться. Его идеи актуальны и сегодня. Они важны даже больше, чем когда-либо, ведь наша цель – стремиться к высотам науки и быть в числе лучших стран мира. И не только идти в ногу с прогрессом, но и быть в авангарде этого движения.

В Областной универсальной научной библиотеке им. А. Тажибаева был организован поэтический марафон «Абай мұрасы – халық ұлағаты». В этот день читатели библиотеки, среди которых были и сотрудники департамента пограничной службы КНБ РК по Кызылординской области, ознакомились с книжной выставкой «Кемеңгерліктің биік шыңы – Абай». О богатом наследии, жизни и творчестве, глубине поэтической мысли великого мыслителя рассказали известный казаховед Алдажар Абилов и журналистка Балауса Сыздыкова, а артист областной филармонии Серик Биржан и актер театра мюзикла из Алматы Бакарыс Абдималик исполнили песни Абая. А больше всего запомнилось выступление самой юной чтицы клуба «Абайтанушылар» Каусар Иса, которая прочитала отрывки из стихов и «Слов назидания» Абая.

На Аллее писателей и журналистов Вечер поэзии организовали представители областного филиала партии «Жастар Рухы» и городского филиала партии «Аmanat». Свои творческие способности продемонстрировали около 60 юношей и девушек. 10 лучших чтецов стихов и отрывков из романа «Путь Абая», а также исполнителей песен Абая удостоились ценных призов.

Декада празднования Дня Абая в регионе продлится до 20 августа.