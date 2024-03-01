Слово о Родине

Инициатива направлена на укрепление единства народа страны и казахстанской идентичности на основе общей исторической памяти, мира и согласия среди казахстанцев, воспитание и развитие чувства патриотизма и гражданственности, духовности и ответственности, добрых человеческих взаимоотношений и отзывчивости к окружающим.

Как сообщает пресс-служба МКИ, стать участником акции «Арайлы Атамекенім» может каждый. Для этого необходимо поделиться историями в сопровождении песни Ескендира Хасангалиева «Атамекен» и опубликовать их на своих страницах в социальных сетях, используя хэштег #АрайлыАтамекенім, #ArailyAtamekenim. Эстафету можно передать друзьям и подписчикам.

Челлендж продлится до 3 марта по всей стране.

Отметим, некоторые участники челленджа в своих постах уже рассказывают о единстве и согласии в обществе, любви к родине и ее культурным особенностям, традициям и ценностям, а также выражают слова благодарности стране и ее гражданам.