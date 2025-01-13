Сложнейшие операции провели бесплатно врачи Национального госпиталя

Фото: пресс-служба Национального госпиталя МЦ УДП РК

Таковы главные итоги 2024 года для старейшей больницы страны. Ей исполнилось в прошлом году 95 лет.

Бесплатную помощь врачи оказывали помимо своей основной работы в рамках Дней Медицинского центра Управления делами президента, выездов в Алматинскую область и дней открытых дверей. Только с коллегами из президентской больницы в Астане они посетили шесть регионов, а в целом эта акция уже охватила за два года 14 областей, врачи вместе провели 281 операцию, оказали консультационно-диагностическую помощь более 2,7 тысячи пациентов и организовали 320 лекций, семинаров и практических мастер-классов для порядка 8,2 тысячи региональных врачей.

Если говорить о достижениях госпиталя, то в 2024 году врачи провели 4768 операций. Трендом года стали медицинские туристы, их было 598. В основном в госпитале лечились граждане России, Узбекистана, Китая и Кыргызстана, но были также из таких далеких стран, как Норвегия, Канада, Австралия, США, Мексика, Филиппины, Бразилия и Венесуэла.

-Главным достижением для нас стало получение четвертой аккредитации международных стандартов качества JCI. Для медиков она означает «высший уровень» качества здравоохранения или так называемый «золотой стандарт», - отметил руководитель больницы Асхат Бралов, - JCI в Казахстане имеют девять медицинских организаций, в их числе Национальный госпиталь и Больница Медицинского центра в Астане. Большие возможности для нас открыл и переход больницы в новый статус Национального госпиталя.

Взятая планка будет поддерживаться и в новом году, врачи продолжат помогать регионам, проводить бесплатные консультации. Первыми дни открытых дверей проведут нейрохирурги в январе. Помимо этого, сотрудники госпиталя взяли шефство за двадцатью алматинскими ветеранами, они оказывают им медицинскую помощь дома, поздравляют с праздниками, днями рождения.