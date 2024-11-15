Служебная собака помогла найти наркотики

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Военнослужащий воинской части 6637 регионального командования «Орталык» Национальной гвардии МВД РК, кинолог ефрейтор Санат Сулейменов с помощью служебной собаки «Диг» нашел наркотики у жителя Петропавловска

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Так, 13 ноября текущего года, в одной из квартир многоэтажного дома города Петропавловска, в ходе совместного рейда с сотрудниками полиции, ефрейтор Сулейменов с помощью служебной собаки «Диг» обнаружили запрещенные вещества.

- Моя служебная собака, обладая острым обонянием, четко указала на место, где находилось подозрительное вещество. В результате тщательного осмотра однокомнатной квартиры, под газовой плитой на кухне было обнаружено и изъято вещество белого цвета с резким запахом, - отмечает ефрейтор Санат Сулейменов.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай обнаружения запрещенных веществ служебной собакой. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий «Диг» не раз находила наркотические вещества, спрятанные в тайниках.

#собака #наркотики #Нацгвардия

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