Служебный подлог совершил сотрудник акимата в Жамбылской области
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Уголовное дело направили в суд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области
Сотрудники прокуратуры Байзакского района Жамбылской области выявили факты совершения работником отдела земельных отношений акимата района служебного подлога при предоставлении земельных участков сельхозназначения площадью 500 га.
Как выяснилось, по итогам конкурса он неправомерно вносил изменения в сведения о месторасположении территорий.
«По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 369 «Служебный подлог» УК РК, которое направлено в суд. По акту прокурорского надзора земельные участки площадью свыше 300 га возвращены государству. По остальным работа продолжается», – заключили в надзорном органе.