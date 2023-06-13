Служил народу, дружил с Шолоховым

Статьи
88
Дайыр Кыдыров

Этого доброго, скромного и немногословного человека в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области знали
стар и млад.

Мырзагали Исмагулов отучился пять лет в Ленинграде на экономиста-плановика и вернулся домой с дипломом. Он выделялся на фоне молодежи, хотя в то время практически все отличались рвением к честному труду, образованию и были готовы бороться с любыми трудностями на своем пути.

Молодой перспективный специалист устроился инженером-экономистом на Уральский механический завод. Однако спустя недолгое время решил отправиться экономистом в совхоз «Талов». Этому решению Мырзагали удивлялись друзья и знакомые, ведь он менял работу и квартиру в городе на деревню. Однако таковы были жизненные принципы этого человека. Он был твердо убежден, что процветание Отчизны берет свое начало в ауле и зависит от благополучия каждого семейного шанырака. Так наставлял его с малых лет отец – фронтовик Исмагул-аксакал. Он внушил всем своим детям истину о том, что дорогу осилит идущий.

Мырзагали Исмагулов побывал во многих крупных городах Советского Союза, получил качественное образование и всю сознательную жизнь старался поднять на более высокий уровень мышление, образованность и возможности сельской молодежи. Помог творческим молодым ребятам, создав казахский национальный оркестр. Выступал организатором всевозможных конференций и познавательных вечеров. Много труда приложил для развития и распространения казахского языка.

Многое сделал на посту второго секретаря Жанибекского райкома партии и будучи председателем райисполкома для развития экономики, процветания хозяйств и улучшения социально-культурной сферы района.

Так, была построена дорога с твердым покрытием Жанибек – Таловка. Местные аксакалы вспоминают, как благодаря Мырзагали Исмагулову была достигнута договоренность с предприятиями Хромтау по доставке щебня для строительных работ. Есть его заслуга и в прокладке газопровода.

Мырзаш, так его называли земляки, был очень хорошо знаком с известным писателем Михаилом Шолоховым. Их дружба началась в далеком 1962 году. После знакомства с автором «Тихого Дона», Исмагулов пригласил его к себе домой. Когда писатель вместе с семьей проезжал через село Жанибек на отдых на берег Урала, принял его как самого дорогого гостя, заколол, следуя казахским традициям, для угощения барашка. Михаил Шолохов и его семья были глубоко тронуты гостеприимством и искренностью Мырзаша. Вернувшись домой, Шолохов написал письмо, в котором выражал благодарность казахскому другу за сердечность и гостеприимство. С тех пор, в период 1972–1976 годов, Шолохов с семьей не раз останавливался в поселке Жанибек в доме Мырзагали Исмагулова.

Когда в 1984-м его перевели первым заместителем облпотребсоюза в областной центр, жители всего Жанибекского района искренне сожалели об отъезде этого человека. Они уважали его как грамотного руководителя, который умел слушать других, ему были важны чаянья и пробле­мы простых сельчан. В народе говорят, что добрые слова надо говорить человеку при его жизни. Иногда с досадой думаю, что их было сказано слишком мало в адрес нашего Мырзаша…

Во время работы в облпотребсоюзе его младший брат Хайролла, который в тот момент был инженером в организации «Вторсырье», проявил инициативу и поспособствовал отправке в Японию шерсти и шкур, собранных у сельчан. Этот проект принес значительную пользу и прибыль для Западно-Казахстанской области и стал темой публикации в республиканской газете «Социалистік Қазақстан», ныне – Egemen Qazaqstan. Скупой на похвалы и комплименты, строгий к братьям и сестрам Мырзаш сказал тогда: «Молодец! Что может быть ценнее радости народа? Не сходи с выбранного пути».

Шли годы. Мырзагали Исмагулов, безукоризненно проработавший на многих должностях, стал обладателем ордена «Знак Почета» и медалей, а в период обретения независимости нашей страны занял должность начальника областного управления финансового контроля. Время было тяжелое, прежние хозяйственные связи разорваны, а новые еще не устоялись. Он видел, как коррумпированные личности разбазаривали богатства народа и прикарманивали их, и делал все, чтобы поставить заслон на их пути. Будучи принципиальным и честным, близко к сердцу воспринимал несправедливость и беззаконие в обществе, много боролся с такими явлениями, что и легло тяжелым бременем на его сердце и впоследствии стало причиной раннего ухода из жизни.

Семейный очаг хранила его супру­га Сара. Сегодня дети Мырзаша честно и достойно трудятся в разных хозяйственных сферах. Младшие братья, Жубан и Хайролла, продолжают идти по стопам своего отца Исмагула-аксакала.

#память #РК #биография #жизнь #Мырзагали Исмагулов

Популярное

Все
В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов
Хроническое отсутствие воды в кранах вынудило жильцов некоторых жилых комплексов Астаны выйти на стихийные митинги с перекрыванием дорог
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
В беседе со спасателями и волонтерами, участвующими в ликвидации пожара в резервате «Семей орманы» в области Абай, Глава государства отметил особый вклад волонтеров
Казахстан успешно завершил процедуру оценки системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
С начала года в кризисный центр Атырау поступили 23 женщины и 59 детей, которые ушли из семей, чтобы спастись от насилия
Инфляция в нынешнем мае в нашей стране составила 15,9% и замедлилась на 0,9%
Шлагбаум перед БАО
Реализация программы по гуманному сокращению численности бродячих животных в Талдыкоргане пока приводит лишь к новым проблемам: на волю выпускают покалеченных собак
Все билеты проданы
На все времена
Чтобы каникулы были в радость
Обеспечить безопасность детей
Первый интеллектуальный класс-конструктор открылся в одной из школ Акмолинской области как новый этап развития шахмат, шашек и тогызкумалак
Собачья жизнь
Ваши денежки тю-тю
Льется музыка
Служил народу, дружил с Шолоховым
Распоряжение Главы государства
От фундамента и ввысь
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Две улицы перекрыли на ремонт в Астане
В Усть-Каменогорске киоск с шаурмой работал с вопиющими санитарными нарушениями
Рухлядь исправно работать не станет
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Эксперты призвали снизить расход воды на каскаде Иртышских гидроэлектростанций
В Алматы шахматисты из 18 стран сражаются за титул чемпиона Азии и возможность попасть на Кубок мира ФИДЕ-2023
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Полицейские выстрелом пробили колесо авто сбегающего текелийца
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Сотни крестьянских хозяйств в двух районах области Жетысу рискуют остаться без полива из-за плачевного состояния водных сооружений
В управлении образования отреагировали на видео с нарушениями в лицее "Жас Улан"
Бензема подписал контракт с новым клубом
В Алматы участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей
Летный состав воинской части 55652 выполняет задачи по охране воздушных рубежей нашей родины
Школьница бесследно пропала в Жетысуской области
Пожарные работают по повышенному рангу вызова в одном из ЖК Астаны
Лошади Пржевальского, многие местные старожилы считают их куланами, переедут из Европы на родину – в казахстанские национальные парки и природные резерваты
Об успехах и способах решения в Кызылординской области проблем рассказал на брифинге в СЦК аким региона Нурлыбек Налибаев
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Дело о спецЦОНах передано в суд
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу

Читайте также

Зажигая звезды
Льется музыка
На все времена
Все билеты проданы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]