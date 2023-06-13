Служил народу, дружил с Шолоховым

Мырзагали Исмагулов отучился пять лет в Ленинграде на экономиста-плановика и вернулся домой с дипломом. Он выделялся на фоне молодежи, хотя в то время практически все отличались рвением к честному труду, образованию и были готовы бороться с любыми трудностями на своем пути.

Молодой перспективный специалист устроился инженером-экономистом на Уральский механический завод. Однако спустя недолгое время решил отправиться экономистом в совхоз «Талов». Этому решению Мырзагали удивлялись друзья и знакомые, ведь он менял работу и квартиру в городе на деревню. Однако таковы были жизненные принципы этого человека. Он был твердо убежден, что процветание Отчизны берет свое начало в ауле и зависит от благополучия каждого семейного шанырака. Так наставлял его с малых лет отец – фронтовик Исмагул-аксакал. Он внушил всем своим детям истину о том, что дорогу осилит идущий.

Мырзагали Исмагулов побывал во многих крупных городах Советского Союза, получил качественное образование и всю сознательную жизнь старался поднять на более высокий уровень мышление, образованность и возможности сельской молодежи. Помог творческим молодым ребятам, создав казахский национальный оркестр. Выступал организатором всевозможных конференций и познавательных вечеров. Много труда приложил для развития и распространения казахского языка.

Многое сделал на посту второго секретаря Жанибекского райкома партии и будучи председателем райисполкома для развития экономики, процветания хозяйств и улучшения социально-культурной сферы района.

Так, была построена дорога с твердым покрытием Жанибек – Таловка. Местные аксакалы вспоминают, как благодаря Мырзагали Исмагулову была достигнута договоренность с предприятиями Хромтау по доставке щебня для строительных работ. Есть его заслуга и в прокладке газопровода.

Мырзаш, так его называли земляки, был очень хорошо знаком с известным писателем Михаилом Шолоховым. Их дружба началась в далеком 1962 году. После знакомства с автором «Тихого Дона», Исмагулов пригласил его к себе домой. Когда писатель вместе с семьей проезжал через село Жанибек на отдых на берег Урала, принял его как самого дорогого гостя, заколол, следуя казахским традициям, для угощения барашка. Михаил Шолохов и его семья были глубоко тронуты гостеприимством и искренностью Мырзаша. Вернувшись домой, Шолохов написал письмо, в котором выражал благодарность казахскому другу за сердечность и гостеприимство. С тех пор, в период 1972–1976 годов, Шолохов с семьей не раз останавливался в поселке Жанибек в доме Мырзагали Исмагулова.

Когда в 1984-м его перевели первым заместителем облпотребсоюза в областной центр, жители всего Жанибекского района искренне сожалели об отъезде этого человека. Они уважали его как грамотного руководителя, который умел слушать других, ему были важны чаянья и пробле­мы простых сельчан. В народе говорят, что добрые слова надо говорить человеку при его жизни. Иногда с досадой думаю, что их было сказано слишком мало в адрес нашего Мырзаша…

Во время работы в облпотребсоюзе его младший брат Хайролла, который в тот момент был инженером в организации «Вторсырье», проявил инициативу и поспособствовал отправке в Японию шерсти и шкур, собранных у сельчан. Этот проект принес значительную пользу и прибыль для Западно-Казахстанской области и стал темой публикации в республиканской газете «Социалистік Қазақстан», ныне – Egemen Qazaqstan. Скупой на похвалы и комплименты, строгий к братьям и сестрам Мырзаш сказал тогда: «Молодец! Что может быть ценнее радости народа? Не сходи с выбранного пути».

Шли годы. Мырзагали Исмагулов, безукоризненно проработавший на многих должностях, стал обладателем ордена «Знак Почета» и медалей, а в период обретения независимости нашей страны занял должность начальника областного управления финансового контроля. Время было тяжелое, прежние хозяйственные связи разорваны, а новые еще не устоялись. Он видел, как коррумпированные личности разбазаривали богатства народа и прикарманивали их, и делал все, чтобы поставить заслон на их пути. Будучи принципиальным и честным, близко к сердцу воспринимал несправедливость и беззаконие в обществе, много боролся с такими явлениями, что и легло тяжелым бременем на его сердце и впоследствии стало причиной раннего ухода из жизни.

Семейный очаг хранила его супру­га Сара. Сегодня дети Мырзаша честно и достойно трудятся в разных хозяйственных сферах. Младшие братья, Жубан и Хайролла, продолжают идти по стопам своего отца Исмагула-аксакала.