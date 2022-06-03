Служить будем рады!

Государственные символы – святыня для защитников Отечества. Об этом знает каждый военный, в том числе и юные казахстанцы, выбравшие нелегкую стезю служения народу, стране, ее флагу, гербу и гимну.

Подходит к концу первый курс обучения в Военном колледже имени Героя Советского Союза, Халық Қаhарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Вообще-то это учебное заведение нам больше знакомо как Республиканская школа «Жас Улан», открывшаяся еще в 1999- м. Помню холодный ноябрьский день презентации (присутствовал, фотографировал), удивленно-восторженные лица первых воспитанников, еще совсем мальчишек. Был среди них и Болатбек Жолдыбаев, нынешний майор и старший преподаватель колледжа по вооружению и воен­ной технике.

Офицер рассказывает, как в 12 лет поступил в «Жас Улан».

– Предложил знакомый военный. Увидел, что воспитание, дисциплина подходящие, – говорит Болатбек.

Сам он из Темиртау, набор же был в Караганде. Школа на тот момент не была достроена. Сдавали экзамены. Желающих 1 000 человек на 400 примерно мест оказалось. Поступил! Окончил в 2005 году. Получил хорошие навыки, закалку.

Спрашиваю: а какие первые впечатления были? Да, детские еще, отвечает. Будут ли увольнения, куда поведут, что покажут? Дадут ли что-нибудь вкусненькое на обед? Режим труднее всего давался. Вытерпели и привыкли. Получили среднее образование, ЕНТ сдали. Потом отучился в военном институте сухопутных войск, но попал в аэромобильные войска, где прослужил с 2009 по 2011 год. Далее перевелся в Астану, был заместителем командира роты в батальоне «Калкан», а в 2017-м вернулся в «Жас Улан» уже преподавателем…

В 2011 году школа переехала из Промзоны на новое место, на запад столицы. Присутствовал на презентации и тот, чьим именем было названо учебное заведение. Сагадат Нурмагамбетов наш земляк. Родился в 1924 году в Алексеевском районе Целино­градской области. Окончил 7 классов. Работал заведующим избой-читальней в колхозе. В 1942 году был призван в Красную армию и направлен в Туркменистан в военное училище в городе Кушке. Потом был фронт. До мая 1945 года. Завершил войну в Берлине. Батальон Сагадата Нурмагамбетова участвовал в штурме здания рейхсканцелярии Гитлера. Потом опять учеба и служба в армии. Был первым министром обороны независимого Казахстана. Легендарный человек! Есть с кого курсантам «делать жизнь»!

А в феврале 2021 года открылся Военный колледж Министерства обороны Республики Казахстан.

– Мы воспитываем и обучаем будущих защитников, – напомнил в своей речи его начальник, полковник юстиции Тлеухан Басхожаев, и пожелал будущим уланам быть настоящими патрио­тами своей Родины, беззаветно служить Республике Казахстан. И по-другому не скажешь, ведь им придется доказывать это на деле, а не на словах.

Теперь воспитанниками имеют право стать граждане, достигшие в год поступления 15-летнего возраста, но не старше 17. То есть после девятого или даже десятого класса. Экзамены не сдают: нужно пройти медкомиссию, сдать нормативы по физподготовке и выдержать беседу с психологом, что очень важно.

– Профессионально-психологический отбор поступающих включает проверку уровня мотивированности, стрессоустойчивос­ти, критического и логического мышления и проводится приемными комиссиями совместно с отделами воспитательной и идеологической работы военного колледжа по согласованию со структурным подразделением. Так написано в правилах приема. Не пройдешь – не возьмут.

А что касается нормативов по физической подготовке, то они включают в себя подтягивание на перекладине, бег на 60 и 2 000 мет­ров. Нижняя планка – это 7 раз, 10 секунд и 11 минут соответственно. За это по 20 баллов полагается. Если провалил два из трех – до свидания! Если 10, 8.4 и 9.2, то максимальные 60 получишь. Ну и промежуточные есть. Три позиции суммируются, туда же баллы аттестата прибавляются. Дальше все понятно.

Специальностей три: «автоматизация и инфокоммуникационные технологии в военном деле» (связисты, одним словом), «техническое обслуживание вооружения и военной техники» и «менеджмент младшего звена» (это «химики» и саперы).

Обучение полностью производится за счет средств государственного бюджета. «На выходе» выдается диплом государственного образца с присвоением квалификации по специальности, а также присваивается воинское звание «младший сержант». Каждый выпускник будет трудоустроен по своей специальности и обретет возможность пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными для военнослужащих.

Выпускники колледжа для дальнейшего обучения могут направляться как в военно-учебные заведения Казахстана, так и в аналогичные (причем лучшие) заведения других стран. На это имеются международные договоры.

В настоящее время выпускники Республиканской школы «Жас Улан» продолжают учебу в военно-учебных заведениях Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Турецкой Республики, Китайской Народной Республики.

Про поступление и обучение мне рассказал замполит майор Серик Байкулов, а далее настала пора ознакомиться с учебным процессом.

Здание учебного корпуса совре­менной архитектуры. Стекло и бетон, как говорится. На входе – военный антураж, бюст генерала Нурмагамбетова. По-военному чисто. На плацу проходят занятия по строевой подготовке. Взвод отрабатывает действия в строю. В классах, как в обычной школе, идут уроки. Все знакомо, только ученики в форме да рюкзаки единого образца. Распорядок дня не дает расслабиться. Общий подъем в 6.30. На физзарядку, к примеру, дается 40 минут, на завтрак – 20. После трех уроков – второй завтрак, затем еще три (урока). После обеда полчаса личного времени, затем три академических часа – самоподготовка. После ужина время для личных потребностей, просмотр телепрограмм, прогулка, осмотр и отбой. Восемь часов на сон… На первом курсе нет специальных предметов, военная подготовка – в объеме начальной. На втором начинается обучение по специальностям, а при переводе на третий курс обучающийся заключает контракт о прохож­дении воинской службы с начальником военного колледжа.

Знакомлюсь с двумя уланами. Им по 16 лет.

Аманжол Акниет Болатулы. Учится военному делу с пятого класса. Поступил сначала в Костанайскую кадетскую школу, потом в «Жас сарбаз». Хочет получить высшее образование, техни­ческую специальность. Нравятся машины. Много про них знает, умеет водить, освоил автоэлектрику. Воспитывается отцом, у которого и перенял любовь к машинам. Мужское воспитание чувствуется. Четыре года занимается боксом, имеет 1-й разряд. Участвовал в соревнованиях, побеждал. Нравится всемирная история, история Казахстана. Читал «Путь Абая». На вопрос, какие взаимоотношения с товарищами, говорит: дружные ребята. Вместе все решают. Соревнуются взводами. Проводят дебаты по военной науке. Конфликты решают дружно, если не получается, идут к командирам. Помогают в учебе, ведь если двойку получил, не отпускают в увольнение.

А двойки бывают? Бывают, отвечает, не всегда все успеваешь. Понимаю, что дело житейское.

Евгений Сулимов. Окончил девять классов в школе №7 в Нур-Султане. Учился хорошо. Поступил, как сам говорит, из-за понятного будущего, полного обеспечения. Знакомые дяди, в семье которого жил, подсказали. Хочет потом в высшее поступить. Буду связистом, утверждает. На мой «каверзный» вопрос, умеет ли работать паяльником, отвечает, что нет. Ну, ладно, научат, думаю. Любит математику, русский, историю. А как с казахским? Учит, старается.

– Знаешь поговорку какую-нибудь?

– Мектеп – кеме, білім – теңіз.

Ответил!

Спорт – ММА, рукопашный бой. Есть медали, грамоты. Труда физического не боится: перед поступлением работал грузчиком, занимался сборкой мебели. В колледже нравится: есть все условия. До полковника хотелось бы дослужиться, может, и до генерала! Чему научился? Подшиваться! А если серьезно, то в 13 лет вообще не мог подтягиваться, при поступлении уже 13, сейчас – 21. Хочет больше. С ребятами до поступления такое хобби было – осваивали подъем переворотом, «топорик», «офицерский выход», «капитанский выход». В пандемию особо не учился, дистанционно наука «не заходит». Зато сейчас наверстывает. Стал больше читать. Фантастику, художественную литературу. Ю Несбе читает (есть такой норвежский автор, он же и музыкант). А как связь с родственниками? Оказывается, телефоны (кнопочные) выдают по вечерам. Можно позвонить. А теперь и по видеосвязи на КПП пообщаться можно. Выезжают в театры, на концерты. Перед Днем защитника Отечества при посещении Центрального концертного зала даже с министром обороны сфотографироваться удалось. А другой группе с генералом Ертаевым довелось пообщаться на выставке. Так что жизнь интересная и насыщенная.

Сегодня уланы уже пятый день находятся на учебных сборах в одной из военных частей в окрестностях столицы. Практические навыки отрабатывают.

А впереди – лето и каникулы!