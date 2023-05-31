Сменился глава аэропорта Астаны

Политика, Кадровые назначения
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Председателем правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» стал Ергазы Жолдасов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото: Kazpravda.kz

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 31 мая 2023 года на должность председателя правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» назначен Ергазы Жолдасов.

Он заменил на этом посту Даулета Хамзина, который возглавил столичную воздушную гавань в сентябре 2022 года.  

#политика #Астана #назначение #аэропорт #МИИР #кадры

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