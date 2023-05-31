Сменился глава аэропорта Астаны
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Председателем правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» стал Ергазы Жолдасов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 31 мая 2023 года на должность председателя правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» назначен Ергазы Жолдасов.
Он заменил на этом посту Даулета Хамзина, который возглавил столичную воздушную гавань в сентябре 2022 года.