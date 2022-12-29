Смертельное ДТП в Актюбинской области: школьный автобус столкнулся с грузовиком

На трассе Актобе – Астрахань школьный автобус столкнулся с грузовиком, погиб водитель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Вечером 28 декабря на автодороге Актобе – Астрахань 62-летний водитель школьного автобуса ПАЗ при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу грузовику DAF, ехавшему по главной дороге, и столкнулся с ним.

Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте. Кроме водителя в автобусе никого не было.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».