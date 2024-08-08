Смертельное ДТП в Актюбинской области: создана рабочая группа

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В целях детального выяснения обстоятельств ДТП, произошедшего сегодня на автодороге «Самара-Шымкент», по поручению акима Актюбинской области создана рабочая группа, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Созданная группа в срочном порядке прибыла на место происшествия.

Напомним, 7 августа текущего года примерно 10 часов 10 минут на 862 км автодороги международного значения «Самара-Шымкент» (территория Хромтауского района), произошло ДТП с участием грузового транспортного средства «МАН» с «Тойота Ипсун».

В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Ипсун» и его 7 пассажиров скончались на месте ДТП, в том числе пятеро детей. По предварительным данным дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу.

При этом, в проведении данного мероприятия, государственным органам (отдел образования, управление образования и полиции) не сообщалось.

По данному факту начато досудебное расследование выясняются причины ДТП.