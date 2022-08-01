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Происшествия
Смертельный прыжок карагандинки с тарзанки: инструктору вынесли приговор

В Караганде 4 года колонии получил инструктор роуп-джампинга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Суд признал его виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и повлекшим по неосторожности смерть человека.

"Учитывая поведение, личность подсудимого, то есть, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, после несчастного случая переживал, сопровождал потерпевшую, на скорой помощи ездил в больницу, это неосторожное, неумышленное стечение обстоятельств, суд назначает наказание минимальное. Статья по данному делу предусматривает от 4 до 8 лет, суд назначил подсудимому 4 года лишения свободы", - проинформировала судья Казыбекбийского районного суда г. Караганда Манат Жумакаева.

Иск о моральном ущербе суд удовлетворил частично. Матери и супругу погибшей осужденный выплатит 6 миллионов тенге.

Напомним, несчастный случай произошел 10 октября прошлого года. 32-летняя женщина прыгнула с тарзанки, которая была установлена на крыше 9-этажного здания гостиницы "Созвездие". Во время приземления ударилась головой о бетонную конструкцию.

Женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в клинику имени Макажанова. Врачи выполнили трепанацию черепа и удалили гематому, однако пациентка скончалась.

11 октября полиция возбудила уголовное дело по статье 306 части 3 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".

В ходе расследования был установлен и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания 32-летний инструктор аттракциона.

Родственница погибшей Евгении Леонтьевой рассказала, что прыжок был подарком на 33-й день рождения девушки.

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