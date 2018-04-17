СМИ назвали американские боевые корабли "плавучей кучей мусора"

В мире
1145
Фото CC BY-SA 2.0 / Naval Surface Warriors / The littoral combat ship USS Independence
Американские прибрежные боевые корабли "Свобода" и "Независимость" оказались "плавучими кучами мусора", пишет Task & Purpose, передает РИА Новости.    

"После того, как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США, видимо, наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом", – говорится в статье.

Кроме того, что новые корветы совершенно не годятся для военных операций. В 2014 году США вынуждены были сократить заказ на них из-за неуверенности в их эффективности, а уже имеющиеся корабли LCS постоянно находятся на техническом обслуживании и доработках.

Как сообщили в Морском институте ВМС США, в 2018 году американские моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль.

В качестве очевидных недостатков LCS издание упоминает дефицит элементов боевой системы – в частности, системы радаров, ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет, а также отсутствие защитного механизма, позволяющего снизить ущерб в случае мощного удара.

"Ни один из модификаций LCS не выдержит бой высокой интенсивности", – отмечается в статье.

Ранее в Пентагоне признали, что прибрежные боевые корабли ВМС США слабо показали себя в испытаниях против группы малых атакующих судов, обнаружив целый ряд неполадок – от проблем с генераторами и системами кондиционирования до сбоев в системе кибербезопасности.

Популярное

Все
Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли
Что может быть общего у войны и женщины, имеющей детей?
Творил несмотря на запреты
Больше половины дорожно-транспортных происшествий в городе происходит с участием пешеходов
Археология и взятки
Цифровая эпоха: как защитить персональные данные
Гордость степей, а не обуза
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют интернет-мошенничества
Добро пожаловать!
Войлок, керамика и макраме
Причины и следствие
Крутись-вертись, веретено!
Ученый, политик, аграрий
Вакцина для буренки
Мосты и тоннели вместо переездов
Крестьянским хозяйствам Карагандинской области не хватает собственных семян
Энергия воды
Сеть фальшивомонетчиков
На шахте погиб горнорабочий
Гости-нелегалы
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Нацбанк предупредил казахстанцев об обмане мошенников
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы

Читайте также

Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Выборы в США: выдвижение Байдена и Трампа обеспечено
Собаки-терапевты появились в аэропорту Стамбула
Семь человек погибли в результате взрыва газа на шахте в Ки…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]