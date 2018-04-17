СМИ назвали американские боевые корабли "плавучей кучей мусора"

Фото CC BY-SA 2.0 / Naval Surface Warriors / The littoral combat ship USS Independence
Американские прибрежные боевые корабли "Свобода" и "Независимость" оказались "плавучими кучами мусора", пишет Task & Purpose, передает РИА Новости
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"После того, как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США, видимо, наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом", – говорится в статье.
Кроме того, что новые корветы совершенно не годятся для военных операций. В 2014 году США вынуждены были сократить заказ на них из-за неуверенности в их эффективности, а уже имеющиеся корабли LCS постоянно находятся на техническом обслуживании и доработках.
Как сообщили в Морском институте ВМС США, в 2018 году американские моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль.
В качестве очевидных недостатков LCS издание упоминает дефицит элементов боевой системы – в частности, системы радаров, ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет, а также отсутствие защитного механизма, позволяющего снизить ущерб в случае мощного удара.
"Ни один из модификаций LCS не выдержит бой высокой интенсивности", – отмечается в статье.
Ранее в Пентагоне признали, что прибрежные боевые корабли ВМС США слабо показали себя в испытаниях против группы малых атакующих судов, обнаружив целый ряд неполадок – от проблем с генераторами и системами кондиционирования до сбоев в системе кибербезопасности.