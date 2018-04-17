СМИ назвали американские боевые корабли "плавучей кучей мусора"

Фото CC BY-SA 2.0 / Naval Surface Warriors / The littoral combat ship USS Independence



Как сообщили в Морском институте ВМС США, в 2018 году американские моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль.



В качестве очевидных недостатков LCS издание упоминает дефицит элементов боевой системы – в частности, системы радаров, ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет, а также отсутствие защитного механизма, позволяющего снизить ущерб в случае мощного удара.



"Ни один из модификаций LCS не выдержит бой высокой интенсивности", – отмечается в статье.



Ранее в Пентагоне признали, что прибрежные боевые корабли ВМС США слабо показали себя в испытаниях против группы малых атакующих судов, обнаружив целый ряд неполадок – от проблем с генераторами и системами кондиционирования до сбоев в системе кибербезопасности.

