Смогут ли непривитые казахстанцы посещать другие страны

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
О том, смогут ли непривитые от коронавируса казахстанцы посещать другие страны, рассказала профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Лаззат Ералиева на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
По словам эксперта, дискриминации по тому, впускать или не впускать непривитого от COVID-19 человека в ту или иную страну, ни одно правительство в мире не допустит.
"Будут продолжать существовать требования по наличию ПЦР-справки. То есть, если человек не прошел вакцинацию, нужно будет предоставлять справку о ПЦР", – сообщила Лаззат Ералиева.
Напомним, массовая вакцинация в Казахстане началась
с 1 февраля. Стоит отметить, что эта процедура в Казахстане является добровольной.