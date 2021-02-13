Смогут ли непривитые казахстанцы посещать другие страны

Коронавирус
Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
О том, смогут ли непривитые от коронавируса казахстанцы посещать другие страны, рассказала профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Лаззат Ералиева на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По словам эксперта, дискриминации по тому, впускать или не впускать непривитого от COVID-19 человека в ту или иную страну, ни одно правительство в мире не допустит.

"Будут продолжать существовать требования по наличию ПЦР-справки. То есть, если человек не прошел вакцинацию, нужно будет предоставлять справку о ПЦР", – сообщила Лаззат Ералиева. 

Напомним, массовая вакцинация в Казахстане началась с 1 февраля. Стоит отметить, что эта процедура в Казахстане является добровольной.

